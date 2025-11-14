PP ve la subida de la inflación en C-LM como otro de los fallos de las políticas del Gobierno

El presidente del PP en C-LM en una visita a la empresa Extrual en Albacete. - PP

ALBACETE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha destacado durante su visita a la empresa albaceteña de Extrual de este viernes que la subida por quinto mes consecutivo de la inflación en la región, que acumula un 2,8%, demuestra "que las políticas económicas del Gobierno de España y del de Emiliano García-Page no están funcionando".

Según el líder regional de los 'populares', los presupuestos que ha planteado para el próximo año el Gobierno regional "no sirven para ayudar a quienes están generando empleo y riqueza" a pesar de "tener más dinero" destinado a los mismos.

Núñez ha sostenido su propuesta de bajar el impuesto de la Renta y otros impuestos en temas básicos como "las transmisiones, los actos jurídicos documentados o el de sucesiones y donaciones", remarcando que este último "ya ha sido en la práctica eliminado de la totalidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular".

Del mismo modo, el presidente regional del Partido Popular ha solicitado eliminar el canon del agua y de la basura "que tienen ADN socialista y que graban a las familias y a las empresas".

UN ESTATUTO PARA BLINDAR LAS POLÍTICAS SOCIALES

Respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cuya tramitación ha sido aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados, Núñez ha argumentado su apoyo con el objetivo de "aumentar la financiación y blindar políticas sociales" y ha asegurado que los nuevos cambios en el texto "nos abrirán la puerta a la modernidad", si bien ha criticado al presidente García-Page por no aprovechar el debate en la Cámara Baja para hablar de la escasez de agua en la región. "No tuvo agallas para defender su tierra", ha afirmado el líder 'popular'.

Por último, respecto a la situación del Partido Popular de Cuenca, dirigida por una gestora encabezada por José Martín-Buro tras la marcha del cargo de su presidente provincial, Benjamin Prieto, Núñez ha asegurado que "están trabajando para que todo el mundo se incorpore al proyecto" y ha intentado quitarle peso a la retirada de Prieto como cabeza provincial del partido.

"Nadie se va del partido. Benjamín Pietro ha dado un paso al lado, como han hecho otros cargos en otras ocasiones, pero sigue en el Partido Popular como senador. La gestora se encargará de que haya una nueva ilusión para ofrecer una alternativa en el Ayuntamiento y en la Diputación", ha remarcado el líder 'popular'.