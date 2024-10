PP y Vox reprochan a Junta el retraso en autovía Albacete-Cuenca y PSOE responde que PP paralizó obras en 2012

TOLEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Partido Popular y Vox han reprochado este jueves al Gobierno regional el retraso que está sufriendo la autovía del Júcar, que unirá las ciudades de Albacete y Cuenca, mientras el PSOE ha recordado que fue el Gobierno de María Dolores de Cospedal el que paralizó sus obras en 2012.

Así lo han puesto de manifiesto durante el debate general relativo a la política general seguida por el Gobierno regional en la creación de infraestructuras de autovías, que acumulaba iniciativas parlamentarias del PP y del PSOE en este sentido.

El turno de intervenciones lo ha abierto el diputado de Vox Francisco José Cobo, quien ha destacado que "no se ha hecho ninguna nueva infraestructura" desde el año 2010, y que el III Plan de Carreteras, con una duración de once años, solo ha invertido en nueve ejercicios un 21 por ciento del nivel presupuestario y actuado sobre el 35 por ciento del número de kilómetros comprometidos.

Se ha referido concretamente a las autovías que unirán Ciudad Real y Toledo y a la "tan esperada" entre Albacete y Cuenca, para decir que la primera está ahora en trámites de evaluación quince años más tarde de cuando se programó, y que la segunda lleva 20 años esperando una infraestructura que es "acuciante" y repasando toda una cronología que, a su juicio, es "una gran cortina de humo para tapar una mala gestión terrible" tanto por parte del PP como del PSOE.

Dicho esto, Cobo se ha preguntado dónde están las infraestructuras de alta capacidad "que son propias y responsabilidad de la Junta" y ha considerado que el consejero debería reconocer que "faltan recursos" y por ello debería "ponerse delante del PSOE, de su partido, irse donde haga falta" y pedirlos, instándole a dejar de decir cosas que saben que "no van a poder cumplir".

Desde el PP, el diputado Santiago Serrano también se ha referido de forma concreta a la autovía Albacete-Cuenca, "una promesa reiterada, repetitiva y que, siempre que el PSOE ha tenido oportunidad, ha sacado en titulares para luego no hacer absolutamente nada, o para guardarla en un cajón, o para presupuestar una cantidad absolutamente ridícula en los presupuestos de este año", ha comentado, tras hacer también su repaso particular sobre las fechas de este proyecto desde que el socialista Emiliano García-Page prometió en la campaña electoral de 2015 que la haría.

PP: DIEZ AÑOS MINTIENDO

"Llevan ustedes casi diez años mintiendo", ha apuntado, con el desarrollo de "una vía absolutamente imprescindible para el desarrollo de Cuenca" de la que, tras un año y medio de gobierno de la nueva legislatura, "seguimos sin saber absolutamente nada", instando a incluir esta autovía en los presupuestos, porque "difícilmente sin presupuestarla se va a acometer", y a hacerlo "en dos fases".

Una primera iría desde la ciudad de Cuenca, que tiene una "necesidad mucho más acuciante que la provincia de Albacete", pero sin renunciar a la conexión de Cuenca con Albacete, y la conexión con el Levante, que es la que daría "el desarrollo a corto, medio y largo plazo a toda la provincia de Cuenca". "Priorizamos fases, pero no renunciamos a absolutamente nada", ha manifestado Serrano.

En cualquier caso, ha opinado que si esta propuesta "no encaja" en los planes de la Junta "y decide acometer esta vía en un solo tramo, por nosotros perfecto. Estamos de acuerdo con consensuar cualquier acuerdo que plantee el Gobierno de Emiliano García-Page, con tal de que esta infraestructura se materialice de verdad", ha concluido, avisando de que lo que no van a hacer es "comulgar con más anuncios y con más promesas incumplidas".

La socialista Marisa Sánchez ha iniciado su intervención refiriéndose a la reunión del pasado viernes entre García-Page y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que el primero planteó 194 actuaciones entre las que se recogían algunas de las que se están debatiendo durante el pleno.

Tras repasar el estado de otros proyectos de la Comunidad Autónoma y recordar que "la inmensa mayoría" de las autovías son de carácter estatal, se ha remitido al momento en el que el PP paralizó la autovía Albacete-Cuenca, y cómo García-Page tuvo que "sentarse a negociar con las empresas que pedían una indemnización de 28 millones de euros" que finalmente se quedaron en 7,8 millones, "tirados a la basura" por una "mala decisión política".

El debate lo ha cerrado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha explicado que este debate y, en concreto, sobre esta autovía, se estaba celebrando porque el presidente regional del PP, Paco Núñez, "el otro día no calculó bien sus palabras y pudiendo haber dicho que tanto la conexión entre Cuenca y el Levante como la conexión entre Cuenca y Albacete para él eran igualmente prioritarias (...), cometió el error de decir que priorizaba la conexión, que es importante, entre Cuenca y el Levante a costa de la de Cuenca y Albacete", algo que la provincia de Albacete se "tomó francamente mal" y por lo que no ha pedido perdón.

AUTOVÍA QUE TRASCIENDE LA CCAA

Hernando ha recorrido también la cronología de esta autovía, para terminar destacando cómo la España de 2004 no es la España de 2024 y mientras "en este país se hicieron autovías y se hicieron infraestructuras ferroviarias con dinero de Europa", ahora desde Europa han dicho que se cierra "el grifo", lo que ha supuesto "un cambio de modelo brutal". "O recapacitamos como proyecto europeo el que tenemos que seguir invirtiendo a fondos no reembolsables en algunas cuestiones, o si no, simplemente, pues tardaremos mucho más tiempo en poder llegar a los objetivos que nos planteamos".

De esta autovía ha dicho que "trasciende" a la Comunidad Autónoma siendo como un "segundo carril del arco mediterráneo", el carril "de la igualdad de oportunidades, el carril de luchar contra la despoblación, el que une a Jaén con Albacete, a Albacete con Cuenca, a Cuenca con Teruel y de Teruel pasando por todo Aragón" hasta poder salir por Jaca y los Pirineos.

Según ha dicho, el Gobierno regional se comprometió a realizar la autovía "solamente si el Gobierno de España asumía que tenía que hacer la autovía de la Alcarria" y este Ejecutivo lleva "más de 25 millones de euros" invertidos en el proyecto y la conservación "y no ha habido ningún avance" en la autovía guadalajareña.

Por ello, "lo que discutimos es una reversión e indemnización por parte del Ministerio y que sea un compromiso que lo que se está dedicando a la A-32, Albacete-Linares, se siga dedicando", ha concluido, antes de ofrecer mano tendida al PP para que participe en la elaboración del IV Plan de Carreteras.

PROPUESTAS

El debate se ha cerrado con la aprobación de la propuesta de resolución del PSOE --con abstención de PP y Vox-- que insta al Gobierno central a ejecutar la A-43, con trazado sur para la comarca de Almadén y Puertollano; desarrollar la autovía Toledo-Ciudad Real; aprobar el trazado definitivo de la autovía Cuenca-Teruel; completar la A-40 entre Toledo y Ocaña; iniciar las obras en los tramos que faltan de la A-32 entre Linares y Albacete; crear un tercer carril en la A-42; y liberar totalmente el peaje de la A-41 y del tramo de la R-2, entre la A-2 y Cabanillas del Campo.

La resolución de Vox --rechazada, al no contar con el apoyo ni de PSOE ni de PP-- pedía incrementar el gasto público en la red de carreteras e infraestructuras de autovías dependientes de la Junta, especialmente en las que afectan a zonas rurales, e instar al Gobierno central a reforzar las infraestructuras de transporte en la España rural "abandonada por los sucesivos gobiernos".

Los 'populares', en su propuesta, rechazada únicamente por los socialistas-- instaban al Gobierno regional a incluir la autovía del Júcar en el anexo de inversiones de la ley de Presupuestos de la Junta para el 2025, "dotándola de cuantía suficiente" y a impulsar el proyecto de reindustrialización de Cuenca en paralelo a esta infraestructura.