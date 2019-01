PP urge a Page a presentar cuentas de C-LM y pregunta quién invertirá "si no sabe las reglas"

Actualizado 07/01/2019 12:58:16 CET

TOLEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha urgido este lunes de nuevo al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a que presente los presupuestos regionales para 2019 ante la "incertidumbre" que está generando en la región, al tiempo que se ha preguntado quién invertirá en la Comunidad Autónoma "si no sabe las reglas del juego".

Así lo ha indicado en rueda de prensa el senador 'popular' Jesús Labrador, quien ha reprochado al presidente castellano-manchego que "incumpla" sus obligaciones fundamentales. "Si hay algún acto de actividad política importante a lo largo del ejercicio es tener unos presupuestos generales porque dan certidumbre y una certeza de lo que se quiere hacer", ha agregado.

En este sentido, el senador toledano ha achacado la falta de cuentas regionales para el presente ejercicio a que el Ejecutivo castellano-manchego "no tenga objetivos" y no sepa qué quiere hacer ni a dónde ir en la Comunidad Autónoma. "Page quiere comprometerse con unos y con otros y no defiende los intereses de los castellano-manchegos, sino los de su propia supervivencia", ha dicho.

EL TREN DE LA "VERGÜENZA"

En este punto, se ha referido al que ha denominado como "tren de la vergüenza" a Talavera de la Reina, para lamentar que el Gobierno central no haya respondido a las preguntas que han hecho los senadores 'populares' sobre las medidas a tomar, qué se está haciendo en el arreglo de las maquinarias o cuáles son las causas de las averías.

Así, Jesús Labrador ha criticado que García-Page no pregunte al Gobierno sobre estos mismos asuntos y que no se manifieste en este sentido para defender los intereses de los españoles. "¿Por qué tiene que plegarse?", se ha preguntado el senador del PP por la provincia de Toledo.