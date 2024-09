La pregonera Laura García Melero quiere ser el reflejo de la gente "que vive San Mateo desde el corazón"

CUENCA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pregonera de San Mateo 2024, Laura García Melero, ha adelantado que el próximo 18 de septiembre proclamará desde el balcón del Ayuntamiento de Cuenca "un pregón hecho con el corazón" en el que va a contar sus vivencias mateas.

Durante el acto de presentación del cartel y la programación de estas fiestas, García Melero también quiere reivindicar San Mateo como la fiesta "de la cultura y de la tradición" y no se olvidará de todas las personas que la han acompañado en su relación con esta celebración, comenzando "por las personas que me llamaron en su día para formar parte de la Asociación de Peñas Mateas, lo que me ha permitido vivir la fiesta desde dentro".

"Yo soy el reflejo de toda esa gente que le gusta San Mateo y lo vive desde el corazón", ha insistido García Melero, que ha tendido su mano a la Asociación de Peñas Mateas para seguir colaborando con ellos en todo lo que necesiten.

Por otro lado, la pregonera ha felicitado al cartelista Antonio Soriano por un trabajo "que representa la suelta de reses, que es lo principal de esta fiesta, pero también nuestro Casco Antiguo, que está precioso hecho a lápiz".

La pregonera ha trabajado durante muchos años en la directiva de la Asociación de Peñas Mateas. El concejal de Festejos, Alberto Castellano, está convencido de que será un pregón que "nos va a enamorar a todos", porque Laura es "una matea de corazón y nadie conoce mejor que ella las fiestas desde dentro" y el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha manifestado que está deseando escuchar la intervención de Laura desde el balcón del Ayuntamiento.