La Presidencia de Honor de Cospedal pasa "a segundo plano" para el PP C-LM

Actualizado 03/06/2019 19:55:50 CET

TOLEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presiente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha querido dejar claro que la opción de que su antecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, asuma la Presidencia de Honor del partido, es un extremo que "ha pasado a segundo plano".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes de presidir su primera Junta Directiva desde que es presidente de la formación, y después de que el pasado 7 de octubre, cuando asumió el liderazgo de los 'populares', sugiriera la idea de hacer a Cospedal presidenta de Honor.

Desde que enunciara esa opción, han salido a la luz las escuchar filtradas por el excomisario Villarejo y en las que, entre otros extremos, se podía oír al marido de la expresidenta regional. Los últimos episodios desembocaron en el fin de la vida política de Cospedal.

La propuesta de Núñez quedó entonces en el aire y siempre se aplazó a la celebración de esta Junta Directiva la decisión final sobre qué hacer con esa Presidencia de Honor.

"No está en el orden del día y ha pasado a segundo plano. Arrancamos una nueva etapa. No renegamos de nuestro pasado, pero esto no está en el orden del día", ha zanjado.