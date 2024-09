El presidente de la Abogacía pide que igualdad y seguridad jurídica primen en la fiscalidad diferenciada para Cataluña

TOLEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía de España, Salvador González Martín, ha manifestado que "los principios de igualdad y seguridad jurídica tienen que prevalecer" en el acuerdo del PSOE con ERC para una financiación singular en Cataluña.

Así lo ha trasladado González a preguntas de los medios antes de participar en la inauguración del IV Congreso de Derecho Mercantil y Concursal Ciudad de Toledo.

"De momento no tenemos ninguna reforma legislativa en marcha. No tenemos ningún texto. Sí es conocido que hay acuerdos entre partidos, en esto no sabemos dónde vamos a terminar o cuáles serán las iniciativas concretas que se presenten por el Gobierno y por el Parlamento. Sí decir que los principios de igualdad y seguridad jurídica tienen que prevalecer", ha manifestado el presidente del Consejo General de Abogacía.

Aunque ha mencionado que ayer se dieron a conocer en el Senado algunos detalles del acuerdo --por parte de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero--, ha afirmado que "en cualquier caso tiene que tener un proceso normativo, riguroso, conforme a la Constitución". "Veremos a dónde nos conduce", ha confiado.

González Martín ha hecho estas manifestaciones en la inauguración del IV Congreso de Derecho Mercantil y Concursal Ciudad de Toledo, en la que ha estado acompañado del presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo, Ángel Cervantes, y de la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares.