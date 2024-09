Presidente de patronal toledana reivindica orgullo de empresario: "Somos personas normales que trabajan sin descanso"

TOLEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal de Toledo, Javier de Antonio Arribas, ha comandado la gala anual del empresariado toledano, en un acto en el edificio Sabatini del Campus de la Fábrica de Armas, donde ha protagonizado una intervención en la que ha reivindicado el orgullo de ser empresario.

Ha aprovechado para dar la enhorabuena a los premiados, quienes representan "a la perfección" el lema de los galardones, 'Orgullosos de ser empresarios', aunque "haya gente que no esté orgullosa" de este sector. "Lo vemos a diario en los medios y en redes, pero nosotros estamos orgullosos de vosotros y de todas las empresarias y empresarios que cada día abren sus empresas".

En este acto, el empresariado toledano "quiere mostrar a la sociedad" que los empresarios son "personas normales", algo que "no abunda mucho", gente que "trabaja, trabaja y trabaja sin descanso por un legítimo beneficio".

Y todo ello con una labor con la que "crea riqueza y empleo para toda España", algo que "hay que decir, porque hay quienes no se enteran o no quieren enterarse".

"Y esto hay que decirlo, porque hay quienes no se enteran o no quieren enterarse. Podría hoy hablar de muchas situaciones que están pasando y que nos afectan muy negativamente. Pero no lo voy a hacer", ha agregado, rechazando entrar en polémica. "No es día para desviar el tiro hacia donde posiblemente correspondería".

PREMIADOS

Talleres Garrido ha sido elegida como Empresa del Año en los 28 Galardones Empresariales de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).

El galardón de Empresaria del Año ha sido para la empresaria África González Serrano, de la empresa Tecnytran, de Illescas. El Empresario del Año ha sido para Pedro Abad Rubio, de la empresa Electroabad Ingeniería de Villanueva de Alcardete.

El Joven Empresario ha recaído en Darío Lumbreras, de la empresa Moto Ocasión, en Mora de Toledo. La distinción como Empresa con Mayor Proyección Nacional, galardón patrocinado por Grupo Greco Grés, es para la empresa Qualery Culture, de Val de Santo Domingo.

La Empresa con Mayor Proyección Internacional ha recaído en Creaciones Alpe, de Santa Cruz de Retamar. Como organización empresarial, el reconocimiento ha sido para la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Torrehierro, en Talavera de la Reina.

El reconocimiento a la Institución Social ha recaído en la Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo. Como Administración Pública, ha sido reconocido el Centro Integrado de Formación Profesional 1 de Toledo, antes IES FP Juanelo Turriano.

En el ámbito de la Comunicación el galardón ha recaído en los Servicios Informativos de la Cadena Cope. La Empresa Comprometida con el Desarrollo Sostenible ha sido Clariant, de Yuncos.

El galardón a la Calidad ha recaído en Igoid Sportec, de Toledo; el premio 'Victoriano Arochena' a la Empresa Familiar ha sido para la empresa Cermotec, de Consuegra.

El reconocimiento a la Innovación ha sido para la empresa Meraki Cultura Audiovisual, de Toledo. Asimismo, se ha reconocido el Entorno de Trabajo Seguro y Saludable de la empresa Higueras Subiza, de Yuncos.