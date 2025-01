Presidente PP Toledo esquiva opinar de posible alianza con Vox y Junts sobre moción de censura pero apela a elecciones

TOLEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Toledo y alcalde de la capital, Carlos Velázquez, ha esquivado pronunciarse sobre una posible alianza entre su partido, Vox y Junts para promover una moción de censura contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero ha considerado que "lo importante sería que se convocaran elecciones y que devolvieran la voz a los ciudadanos".

A preguntas de los medios en una rueda de prensa este miércoles, se ha pronunciado de este modo después de que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, manifestara este martes que habría que "estudiar todas las posibilidades para echar a Sánchez" respecto a este supuesto.

"No había leído esas declaraciones, por lo tanto voy a mantener la prudencia, no las conocía. Permítame que no entre a responder, porque no las he escuchado y no he tenido tiempo para pensarlo ni para valorarlo", ha manifestado Velázquez.

El líder de los 'populares' toledanos ha optado por la posibilidad de que se vuelva a votar y "que los ciudadanos decidiéramos qué es lo que queremos". "Todos queremos tener gobiernos que gobiernen, gobiernos que hagan cosas", ha afirmado.

De este modo, se ha remitido "a lo que ya ha dicho el presidente del partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, en cuanto a la moción de censura y en cuanto a los pactos con ese partido --Junts--.

Así, ha calificado al líder de Junts, Carles Puigdemont, como "una persona que está prófugo de la justicia, que está huida", al que ha culpabilizado de lo que "ha sucedido con el decreto ómnibus".

"Es responsabilidad exclusivamente suya y de Pedro Sánchez, evidentemente, que está utilizando a los españoles como rehenes de un gobierno que no tiene capacidad de gobernar y lo vemos todos los días en el Congreso de los Diputados cada vez que hay un pleno, cada vez que tratan de sacar cualquier cuestión, por sencilla que sea, pues tienen problemas", ha aseverado.