Presupuesto de Diputación Toledo crecerá un 8,4% hasta los 216,2 millones con subida del gasto para ayuntamientos

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, junto a los diputados provinciales del equipo de Gobierno. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha presentado este jueves su Presupuesto General consolidado para el año 2027, que ascenderá a 216.221.879 euros, con un incremento del 8,4% con respecto al del ejercicio 2026.

Unas cuentas que han sido presentadas en rueda de prensa por la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, que ha destacado la "ardua labor" llevada a cabo tanto por los diputados provinciales como por los propios trabajadores de la Institución provincial para plasmar un presupuesto que, ha remarcado, contempla "las necesidades de los municipios", con atención a las inversiones en infraestructuras y la atención social, siempre "dentro de la sostenibilidad financiera".

La presidenta de la Diputación ha explicado que las partidas dedicadas a cooperación económica con los ayuntamientos, empleo e impulso de los servicios públicos supramunicipales ascenderá a 106.257.682 euros; mientras que las partidas para fomento e impulso de las políticas públicas de protección y promoción social para el desarrollo de la cohesión social contemplan un total de 50.629.528 euros; y se han presupuestado además un total de 29.182.883 euros para cultura, educación, deportes, turismo y medio ambiente.

De entre todas estas partidas, Cedillo ha destacado que la partida para gastos corrientes de los ayuntamientos crecerá un 21,18% más, hasta llegar a los 20,6 millones de euros, y los planes provinciales de cooperación en obras y servicios llegarán a 18,6 millones, un 20% más que en 2026.