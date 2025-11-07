El proceso participativo del decreto que aprueba el Reglamento General de la Ley de Caza de C-LM recibe 50 comentarios

TOLEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proceso participativo sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, ha recibido 50 comentarios con 675 visitas.

Así consta en la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, que publica este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, por la que se acuerda la publicación del informe final del proceso, una vez concluido el periodo de aportaciones ciudadanas.

El proceso se publicó en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha, a través del siguiente instrumento participativo, y discurrió entre el 20 de septiembre y el 17 de octubre.

LEY DE PESCA FLUVIAL

También el DOCM publica este viernes otra resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se acuerda la publicación en extracto del informe final del proceso participativo del anteproyecto de ley de Gestión de Pesca Fluvial y Acuicultura de Castilla-La Mancha.

En este caso, el proceso participativo se desarrolló entre el 6 de septiembre y el 3 de octubre, realizándose un total 106 comentarios con 336 visitas.