PSOE achaca al "débil liderazgo" de Paco Núñez la petición de Congreso Extraordinario en el PP de Cuenca

Archivo - El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, en una foto de archivo. - PSOE - Archivo

TOLEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, ha considerado que la petición de Congreso Extraordinario en el PP de Cuenca tras la dimisión de Benjamín Prieto y la llegada de una gestora demuestra el "débil liderazgo" político del presidente del partido, Paco Núñez.

En rueda de prensa, se ha preguntado si tras las críticas de gran parte del PP conquense "va a dimitir el líder impuesto", José Martín-Buro.

"¿Van a convocar elecciones para que elijan los militantes?. El liderazgo de Paco Núñez es tan débil que no se atreve ni a preguntarles", ha finalizado.