PSOE acusa a Núñez de "mentir" con gestión de incendios en CLM y le pregunta "si le parece más adecuada la de Mañueco"

TOLEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha acusado este jueves al presidente del PP regional, Paco Núñez, de "mentir" con la gestión de los incendios en Castilla-La Mancha y le ha preguntado "si le parece más adecuada" la gestión que ha realizado Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León.

En rueda de prensa desde la sede del PSOE regional y dando cuenta de los asuntos más importantes al inicio del curso político, ha defendido que la gestión del Gobierno de Emiliano García-Page frente a los incendios "es un ejemplo para todos" aunque para Núñez no lo sea, según ha informado el partido en nota de prensa.

Tita García también ha destacado el compromiso que han demostrado los agentes forestales, los efectivos del servicio contra incendios y los voluntarios, y la apuesta regional por la prevención todo el año, a la vez que se ha dotado a los servicios de mejores medios.

Por ello, y aunque "no sorprende", ha añadido, ha criticado que Núñez en lugar de aplaudir esta gestión, aplauda la de otras comunidades autónomas.

"No contesta si le parece más adecuada la que ha hecho el señor Mañueco, si le parece más adecuada la que hizo el señor Mazón, que salió corriendo a darle su apoyo, si le parece correcto lo que han hecho consejeros de gobiernos del PP, que textualmente dicen que mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro", ha recordado.

Y ha preguntado a Núñez si es eso "lo que aplaude, llamar a los agentes forestales despilfarro cuando lo que han hecho ha sido poner en peligro su vida para salvar a los vecinos y vecinas de Castilla-La Mancha, cuando las comunidades autónomas han agradecido el esfuerzo y la solidaridad de esta tierra que ha acudido a ocho comunidades autónomas a apoyar con sus medios".

NUEVO CURSO POLÍTICO

Por otro lado, ha puesto de manifiesto que el PSOE de Castilla-La Mancha y el Gobierno regional inician el curso político "con fuerza, con ilusión y sobre todo con un compromiso claro del presidente Page con su región y sus vecinos y vecinas".

Así, ha subrayado que la aprobación del techo de gasto, el próximo martes en Consejo de Gobierno, como paso previo a los presupuestos de 2026, se trata de "una buena noticia".

En este punto, ha insistido en que los presupuestos estarán nuevamente centrados en Castilla-La Mancha y en la mejora de sus servicios públicos, "para que sigamos siendo referentes en unos servicios públicos no sólo cercanos y de calidad, sino, en la política buena que necesita la ciudadanía", ha aseverado.

Pero Castilla-La Mancha inicia también periodo siendo la comunidad autónoma "donde menos esfuerzo económico van a tener que realizar las familias para iniciar el curso escolar", ha recalcado, gracias a las políticas que aplica el presidente Page y su Gobierno, como la primera matrícula gratuita en la Universidad de Castilla-La Mancha, y una mayor contratación de docentes, 530 más respecto al curso pasado, para una plantilla de profesionales en esta tierra que supera los 33.000.