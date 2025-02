PSOE advierte sobre la situación de la muralla de Talavera en la calle Carnicerías y pide "tratarla urgentemente"

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha denunciado este martes la situación de la muralla en la calle Carnicerías, advirtiendo que "corre riego de desprendimiento" y exigiendo al Gobierno local "tratarla urgentemente".

El edil socialista, Sergio de la Llave, ha criticado la actitud del concejal de Patrimonio, Enrique Etayo, argumentando que si la torre 8 de la muralla ubicada en la calle Carnicerías no tuviera ningún tipo de riesgo "no estaría apuntalada".

"No me sirven las excusas del concejal", ha afirmado, "porque lo dije y vuelvo a reafirmarme en mis palabras: corre riego de desprendimiento y lo reafirmo además con rotundidad", porque "han pasado siete meses y más allá de poner puntales y de crear un vallado que lo que hace es recoger suciedad, no han hecho nada más".

En este sentido, el también concejal socialista, Carlos Gil, también ha lamentado que a pesar de que se preguntó por este asunto hasta en dos ocasiones en el Pleno Municipal, "parece ser que el concejal emplea a los medios de comunicación para contestarnos y la verdad es que nos habría gustado que nos hubiese contestado directamente a nosotros".

Gil ha informado, además, de que "hemos visto algún puntal nuevo puesto" y ha recordado que "nos parece muy bien que se hagan cosas nuevas" pero "creo que en patrimonio antes de hacer nada nuevo hay que asegurar lo que ya tenemos" y "toda la zona de la calle Carnicerías hay que tratarla urgentemente".

También ha recordado que ya se hizo un plan de consolidación de la parte primera, la zona que está más cerca de la Ronda del Cañillo, "pero ahora tenemos un Plan Director de la Muralla y hay que ver si hay que acometerla o hacer algo nuevo".

ÁRBOLES Y VEGETACIÓN EN EL ENTORNO DE LA MURALLA EN LA CORREDERA

Por otro lado, De la Llave ha criticado la decisión municipal de plantar árboles pegados a la muralla de la calle Corredera del Cristo.

De la Llave ha indicado que este "jardín botánico" que ha creado el concejal de Medio Ambiente, David Moreno, es fruto de "la improvisación y las ocurrencias" puesto que junto a la muralla "no se tiene que plantar vegetación por motivos de conservación, porque las plantas y el arbolado afectan mediante sus raíces a la conservación del patrimonio cultural, porque produce una retención de humedad que también perjudica la conservación de nuestro patrimonio".

Del mismo modo, ha indicado que "si tienen ustedes la oportunidad de viajar a cualquier punto de Europa, de España o del mundo donde haya un recinto fortificado verán que el criterio que se está aplicando es el de retirar la vegetación".

El edil del PSOE, ha criticado al vicealcalde, asegurando que "para Moreno Talavera es su cortijo". "Ni la ciudad ni la muralla son suyas", ha añadido, argumentano que "lo que tiene que hacer es informarse y documentarse porque debe preservar la muralla por encima de montarse un jardincito".

El concejal socialista ha aclarado que desde el Grupo Socialista están "totalmente de acuerdo en renaturalizar la ciudad", recordando que "durante la pasada legislatura plantamos más de 1.300 árboles e incluso Europa nos reconoció como la ciudad de Castilla-La Mancha que más árboles había plantado" pero "el señor Moreno, en esas ocurrencias, ha visto que hay espacio frente a la muralla y se ha puesto a plantar vegetación y arbolado en un punto donde todos estaremos de acuerdo que no se tiene que plantar".

A esto ha añadido que ya en el año 2015 se hizo una recomendación indicando sobre la no plantación de vegetación justamente en la muralla en la que el también portavoz de Vox se ha puesto a plantar árboles y, además, "le da por plantar cipreses, que más allá de dar ese aspecto de cementerio urbano, es una de las especies más alérgicas que hay".

Finalmente, Sergio de la Llave ha informado de que el Grupo Socialista ha realizado un escrito a la administración competente en patrimonio cultural para mostrar su preocupación sobre la plantación de esta vegetación junto a la muralla "para que tomen cartas en el asunto, pero en todo caso es una llamada de atención al equipo de Gobierno y en especial a David Moreno y a Enrique Etayo" al ser las partes implicadas en esta cuestión.

ACTUACIONES EN LA CASA DE LOS CANÓNIGOS

Por otra parte, el concejal Carlos Gil ha manifestado su preocupación tras las declaraciones de Etayo sobre el interés de varias entitades en la Casa de los Canónigos.

"Fue un Gobierno del PSOE el que compró la Casa de los Canónigos", ha declarado Gil, señalando que "nunca se pensó en volver a ceder el edificio a la propiedad privada".

Para Carlos Gil son muchos los usos municipales que se pueden dar a dicho lugar y recuerdan que el anterior Gobierno local tenía en mente ubicar allí el Museo de la Historia de Talavera.

Además, "se trata de un edificio histórico" y "desde luego lo importante es conservarlo y darle uso" y "nos gustaría saber qué quería decir el concejal con sus declaraciones de que hay entidades interesadas, si es que está abriendo la puerta a terceros o qué quiere decir exactamente".

Gil ha argumentado que la Casa de los Canónigos se adquirió siendo él concejal de Patrimonio y lamenta que "parece ser que hay miembros del equipo de Gobierno que no lo deben saber, se deben pensar que esa casa era municipal".

"La alcazaba también era privada, el Alfar del Carmen también era privado y ahora son municipales", ha continuado, "por eso lo que pedimos al concejal de Patrimonio es que necesita mejorar y desde luego no progresa adecuadamente".

Carlos Gil también ha pedido al concejal del área que antes de acometer cualquier actuación en patrimonio "que escuche a muchas personas que en esta ciudad que saben de este área y no a la parte interesada en estos temas" ya que "a mi también me ofrecieron propuestas si rehabilitábamos la Casa de los Canónigos" pero "ese edificio ha pasado a ser propiedad municipal y debe seguir siendo así".