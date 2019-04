PSOE agita a los indecisos, PP se reivindica como alternativa, Podemos pide no conformarse y Cs ataca al bipartidismo

Publicado 12/04/2019 1:55:01 CET

Arranca la campaña electoral en la región con multitud de actos de pegada de carteles y con los partidos implicando a todos sus candidatos

TOLEDO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

A medianoche de este viernes ha arrancado la campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo domingo 28 de abril con actos de pegada de carteles en todos los rincones de Castilla-La Mancha con los principales partidos implicando a todos sus candidatos y altos cargos en distintas citas donde han presentado sus credenciales para empezar a pedir el voto con el horizonte de las urnas.

El discurso del PSOE ha estado marcado por una llamada al electorado abstecionista y buscando el voto de los indecisos; mientras que el PP ha insistido en reivindicarse como la "única alternativa" para liderar un Gobierno exento de independentistas. Podemos, por su parte, ha abundado en su argumentario y ha pedido al votante de izquierdas que "no se conforme"; mientras que Ciudadanos ha centrado sus primeras palabras en campaña para pedir "mirar al futuro"

Los principales actos se han centrado en la capital regional, donde los líderes de PSOE y PP, Emiliano García-Page y Paco Núñez respectivamente, han dado el pistoletazo de salida a en la Ciudad Imperial.

PAGE: "EL QUE TENGA DUDAS, QUE NO SE QUEDE EN CASA"

García-Page, ha dedicado sus primeras palabras en campaña para pedir el voto a esa parte del electorado aún indecisa y al sector abstencionista de la izquierda. "Para aquél que tenga dudas, le pido que no se quede en casa para poder evitar lo que no quiere. Habrá gente que irá a la urna no a decidir lo que más le gusta, sino para impedir el paso a lo que no le gusta nada", ha advertido.

Por ello, ha insistido en que hay que movilizar a todo el electorado para que el resultado "sea claro" y para además "no depender de la lotería" y "no depender de los radicales", ya que "no es bueno que 20 diputados decidan lo que tienen que decidir 350".

"No se da un voto si no se pide y le pido a toda la gente que cree en el progreso y moderación, que lo pidan con humildad", ha reclamado, al mismo tiempo que ha advertido de que "las elecciones no están ganadas" y que la intención del PSOE es "ganarlas con amplio margen" para evitar las injerencias de "los radicales".

El líder socialista ha querido recordar que hace cuatro años "esta región dijo muy claramente no a Cospedal", tras lo que ha señalado que la expresidenta y la huella que dejó "no es muy diferente de los radicales que van a mandar si manda la derecha en España".

La candidata por Ciudad Real, Blanca Fernández, también ha hecho un llamamiento al voto útil para lograr "una España más justa y social". Además, ha avanzado que el PSOE llevará a cabo una campaña "limpia y en positivo con la que explicar a la ciudadanía sus propuestas para los problemas reales de la gente".

NÚÑEZ Y LA "CAMPAÑA DECISIVA"

Paco Núñez, por su parte, ha estado arropado en su acto de pegada de carteles por gran parte de la candidatura y flanqueado por los cabezas de lista al Congreso y al Senado, Vicente Tirado y José Julián Gregorio.

"Arranca una campaña electoral decisiva para España y en la que sólo el voto a Pablo Casado garantiza el progreso y el bienestar de nuestro país", ha asegurado el líder 'popular'.

Además, ha considerado "imprescindible" que "haya estabilidad institucional y seguridad jurídica" así como "una apuesta clara y decidida por mejorar el empleo, bajar los impuestos, por ayudar a las familias, mejorar infraestructuras, mejorar tecnológicamente el país y controlar los flujos migratorios".

Ha sido la tónica en las intervenciones de líderes 'populares'. Asi, la candidata por Ciudad Real, Rosa Romero, ha pedido al voto para el PP como "única alternativa viable a un Gobierno del PSOE con los independentistas, con los comunistas y los batasunos". Además, ha destacado que las candidaturas del PP de Ciudad Real al Congreso y al Senado "afrontan esta campaña con ilusión y con la esperanza de poner freno al desgobierno de Sánchez".

En la capital conquense, el cabeza de lista 'popular', Rafael Catalá, también ha tenido palabras para confrontar al PP con el PSOE, y ha pedido el sufragio para que "el futuro de España no dependa de las alianzas de Sánchez con la extrema izquierda y los independentistas que quieren romper España"

CS ATACA AL BIPARTIDISMO

Por parte de Ciudadanos, el candidato en Cuenca, José Luis Muñoz, ha señalado en su acto que la provincia "ha sido gravemente perjudicada por el bipartidismo".

"La despoblación ha afectado a nuestra provincia sin que nadie le haya dado una solución; es el momento de darle la vuelta a esta situación, es el momento de confiar en nuevo proyecto, de confiar en Ciudadanos. Os necesitamos", ha dicho.

El candidato por Toledo, Juan Carlos Girauta, ha elegido Talavera para su puesta de largo, donde ha avisado que "ha llegado el momento de apostar por un proyecto común para toda España que trata a todos por igual, el momento de apostar por el futuro y de apostar por Cs".

La albaceteña María Dolores Arteaga, por su parte, ha destacado que "es una emergencia nacional echar a Sánchez de La Moncloa; el ciudadrealeño Francisco Fernández-Bravo ha avisado de que "nadie va a parar" a Ciudadanos; y la alcarreña María Ángeles Rosado ha defendido a su partido como "el que dará voz a la España despoblada en el Congreso".

PODEMOS Y EL CONFORMISMO

El único líder que no ha tenido actividad en la noche de la pegada de carteles ha sido el secretario general de Podemos, José García Molina, quien se encuentra en Brasil para participar en un encuentro internacional bajo el nombre de 'Desafíos de la izquierda en el siglo XXI'.

Los candidatos de la coalición de Unidas Podemos en la región sí que han tenido actos a lo largo de toda la tarde del jueves y una vez iniciada la campaña. Así, el albaceteño Fran Casamayor ha considerado que sus paisanos "tienen la oportunidad de liderar una mayoría progresista por una España plural, justa y moderna". "Que ninguna papeleta se quede en casa, es el momento de escribir la historia", ha apuntado.

La cabeza de lista por Toledo, Teresa Arévalo, sí ha estado acompañada por el líder de IU en la región, Juan Ramón Crespo. En la pegada de carteles, ha dicho que en este arranque de campaña en Unidas Podemos están "convencidas" de que el 28 de abril "gana la España que no se conforma y gana la España del 'Sí se puede'".

ABASCAL SE ADELANTÓ EN TOLEDO

Por parte de Vox, partido al que el CIS otorga cuatro escaños tras las urnas del 28 de abril, su presidente nacional, Santiago Abascal, ha protagonizado un acto en Toledo --el segundo en el último mes--. Allí, ha afirmado que independientemente de lo que pase en las elecciones generales del 28 de abril, el partido que dirige ya ha "ganado". "Ya no van a poder volver a meter al genio en la lámpara otra vez", ha manifestado.

El candidato por Guadalajara de esta formación, Antonio de Miguel, también ha salido a la calle a pegar carteles pidiendo el voto mostrando su "ilusión por devolver a los españoles la libertad, la igualdad y la democracia representativa que tienen secuestrada".