PSOE Albacete afirma que la gestión de Serrano deja "poca innovación, falta de iniciativa y nula participación"

ALBACETE, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Albacete ha afirmado que el primer año de gestión del alcalde, Manuel Serrano, ha estado marcado por "falta de participación, promesas incumplidas, gestión sin transparencia y planificación, inseguridad y temeridad".

Así lo ha indicado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Amparo Torres, que ha lamentado que "se está lastrando el progreso de Albacete" y considera que Serrano, con su forma de gestionar, demuestra que carece de un programa trazado, "no tiene hoja de ruta, decide a golpe de titular y con fotos al montón y reacciona respondiendo con modificaciones de crédito de forma improvisada".

"Además lo hace practicando el cinismo más absoluto, ya que con Emilio Sáez como alcalde, no dejaba de cuestionar proyectos como la iluminación navideña de la calle Ancha, el Festival Antorchas o la Feria del Queso, de los que ahora se apodera, como ha sucedido con el mayor uso que comenzamos a darle al Recinto Ferial", ha señalado.

La portavoz socialista argumenta que Serrano obvia al Grupo Municipal Socialista, "única alternativa de gobierno en esta ciudad", y es que "no sólo no nos da participación, sino que no nos informa, no rinde cuentas de su gestión, a pesar que entra dentro de sus obligaciones".

En este punto, ha aludido al ejemplo de la negociación del Presupuesto Municipal de 2024, "cuyo proyecto manejaba Vox desde hacía meses y, de hecho, los concejales de la ultraderecha afirmaron que les había aceptado el 95% de sus propuestas, y con el Grupo Municipal no buscó el consenso".

Para Torres, Manuel Serrano "es el alcalde de las promesas incumplidas", y en este sentido, ha puesto varios ejemplos, como la pasarela del Parque de la Fiesta del Árbol, para poder acceder al Centro de Interpretación del Agua (CIAb) en días con condiciones meteorológicas adversas o el marcador del estadio municipal Carlos Belmonte, "cuestión sobre la que hace un año afirmó que estaría instalado antes de las Navidades del año pasado, dejando esa frase lapidaria de que el trabajo suele tener frutos, pues ni trabajo, ni frutos, ni videomarcador".

FALTA DE TRANSPARENCIA Y PLANIFICACIÓN

También ha hecho hincapié la portavoz socialista en la falta de transparencia y planificación de las obras municipales, como ha sucedido con la remodelación de Hermanos Jiménez, "poniendo en riesgo la seguridad de las personas, con varios accidentes, y arruinando a comercios y establecimientos de hostelería", tras lo que ha indicado que esta situación se está reproduciendo en otras obras, como las de Santa Quiteria, carretera de Barrax o Hermanos Falcó".

Una cuestión en la que sí ha avanzado Manuel Serrano ha sido en las privatizaciones, "porque se han privatizado servicios como el de Información de la Estación de Autobuses o la piscina del Paseo de la Cuba", junto con el desmantelamiento del Negociado de Asuntos Europeos, tal y como ha recordado la portavoz municipal del PSOE.

Una característica de la forma de actuar del alcalde es la "temeridad", ya que según Amparo Torres, "prima por encima de la seguridad y la salud de las personas otros aspectos, como su lucimiento personal", enumerando incidentes como los fuegos artificiales de la inauguración del alumbrado extraordinario de Navidad sin las pertinentes medidas de seguridad; el Campeonato de España de Duatlón en el Parque de Abelardo Sánchez, con unas rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora "y poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores y trabajadoras".

A lo que ha unido el proyecto Umbrella Sky, "los paraguas de la calle Ancha, que por las urgencias de su inauguración, y tras el fenómeno de tormentas, tuvo que reforzar las estructuras para garantizar la seguridad, convirtiendo durante días esa vía peatonal en una ginkana".

BALANCE DE LA ACCIÓN DEL PSOE

Torres Valencoso también ha hecho balance de las propuestas del Grupo Municipal Socialista, como las 19 mociones presentadas en un año, de las que 15 se han aprobado, siete por unanimidad y ocho por mayoría, pero "lamentablemente, no se han materializado en la acción de gobierno, salvo en la que proponia que se rechazara la implantación de una planta de biogás en Romica y la incorporación al Presupuesto Municipal de una partida para financiar los trabajos y trámites para la declaración del Teatro-Circo como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.

Sin embargo, han quedado "en un cajón" otras iniciativas aprobadas por la Corporación, como el Centro de Artes Plásticas, el desarrollo del Plan de Accesibilidad Universal Albacete de las Personas, el Centro Municipal de Protección Animal y no se ha hecho absolutamente nada, para que cese del acoso a las mujeres que asisten a clínicas ginecológicas para interrumpir su embarazo.

Y a estas mociones se han sumado otras iniciativas que fueron rechazadas, como la puesta en valor del Yacimiento Arqueológico del Acequión, la Oficina Municipal de la Energía o la puesta en marcha de la Mesa del Paisaje Urbano.

Torres Valencoso ha echado en falta un apoyo decidido a la igualdad entre hombres y mujeres, "y ahí están los datos del paro femenino, según nuestra Agencia Municipal de Colocación, el doble que el masculino", el complejo polideportivo con piscina olímpica cubierta "que tanto reclaman los clubes deportivos de nuestra ciudad"; el desdoblamiento del puente de Campollano para facilitar la movilidad de los 13.000 trabajadores y trabajadoras del parque empresarial, o la Plataforma Logística Intermodal y Puerto Seco, "para el que nuestro alcalde Emilio Sáez, dio pasos clave, como la firma de un acuerdo con Diputación, Junta de Comunidades y Autoridad Portuaria de Valencia".

Para la portavoz socialista, "Serrano no puede pedir que los gobiernos de otras instituciones le solucionen los problemas que debe afrontar o que le financien sus promesas electorales", punto en el que le ha exigido a Serrano "que ejerza su responsabilidad política, que es la de ser alcalde, y que deje de actuar presidente provincial del PP. Es el alcalde de todas las personas que viven en esta ciudad, independientemente de que lo votaran o no".

Torres afirma que este mandado no debería suponer una pausa en la peatonalización de toda la calle Ancha, desde Gabriel Lodares hasta calle Tinte, ni poner en marcha una Zona de Bajas Emisiones para "cubrir el expediente" de cara a Europa y no perder los fondos europeos conseguidos, aunque ha manifestado su desconfianza en estas materias y en otras muchas que apuestan por la sostenibilidad por el acuerdo que tiene con VOX, "o con lo que sea VOX o con lo que quiere que sea VOX".

Como cuestiones pendientes de resolver para atajar "problemas reales" de los vecinos y vecinas de Albacete, la portavoz socialista se ha referido al servicio de transporte público a las pedanías y las urbanizaciones; los asentamientos de personas migrantes, "donde cientos de personas viven en condiciones indignas, y el alcalde se limita a colocar un par de grifos"; garantizar la corresponsabilidad de padres y madres y dar solución a los dos millares de familias que esperan una vivienda pública para su proyecto de vida, extremo sobre el que se ha preguntado por la situación del Sector 3 o Canal de María Cristina, donde estaba prevista la construcción de 400 viviendas, "y está parado y no sabemos los motivos".

Por último, ha calificado de "compromiso ineludible, que tenemos como municipio para hacer frente a la emergencia climática y propiciar una mayor justicia social, aplicar e imprimir mayor velocidad a la acción de la Agenda 2030".