PSOE asegura que en las elecciones C-LM "se juega mucho"

Actualizado 31/10/2019 15:11:33 CET

Esther Padilla, en rueda de prensa. Candidata al Congreso por Toledo. - PSOE

TOLEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria del PSOE de la provincia de Toledo y número dos al Congreso, Esther Padilla, ha defendido la importancia de las elecciones del próximo 10 de noviembre en las que Castilla-La Mancha se "juega mucho", ha dicho, y con ello, ha destacado el compromiso de los socialistas castellanomanchegos para trabajar por "una financiación justa garantice los servicios públicos, las oportunidades de empleo y las comunicaciones".

"Estas elecciones no son un trámite como pretenden hacer ver desde la derecha, incluso con campañas de desmovilización del voto de la izquierda para conseguir unos resultados que les sean más beneficiosos", ha afirmado Padilla en rueda de prensa, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Y ha insistido en que, el próximo 10 de noviembre, hay que elegir un gobierno "y no vale cualquiera" porque, según ha dicho, "no da igual el apostar por la lucha contra la desigualdad, no es lo mismo que haya partidos que estén menospreciando la lucha contra la violencia de género a tener un gobierno que afronte este problema; o alguien que diga que no hay cambio climático a alguien que asuma una transición ecológica justa".

Asimismo, ha resaltado la necesidad de poner en marcha un Pacto de Estado sobre el Despoblamiento, donde se garanticen el empleo, los servicios públicos, las comunicaciones terrestres --y también de internet-- y se faciliten nuevos modelos de negocio.

"Al PP, que se le llena la boca de hablar de la PAC o el despoblamiento cuando está en la oposición, pero cuando Tejerina era ministra reconoció un recorte del 5 por ciento de las ayudas directas de la PAC y del 15 en los Programas de Desarrollo Rural", según ha manifestado Padilla al tiempo que se preguntaba "a qué PP hay que creer".

"ZAPATOS PARA REGALAR"

Padilla también se ha referido a la noticia conocida este jueves sobre que los 'populares' del Ayuntamiento de Fuensalida se gastaron 8.820 euros en la compra de zapatos para regalar. "Al PP le importa mucho el sector textil, entre los trajes de Camps, los bolsos de Ritá Barberá y los zapatos ahora del exministro Catalá y de José Julián Gregorio, exdelegado del Gobierno, cualquier día montan una franquicia", ha ironizado.

Con todo, y a pocas horas del inicio de la campaña electoral, Padilla ha reconocido que el PSOE de Castilla-La Mancha afronta este proceso "con una gran ilusión y con mucha fuerza", con el objetivo de ser la primera fuerza e, incluso, tener más escaños para consolidar un Gobierno "que mire al futuro sin dejar a nadie atrás".

El objetivo del PSOE es tener un Gobierno en el que "se garanticen más derechos para los ciudadanos, que se consoliden los ya existentes y no haya que volver atrás y en el que, evidentemente, haya más inversiones para Castilla-La Mancha", ha apuntado.

Porque, ha concluido, "en estas elecciones Castilla-La Mancha se juega mucho". "Es muy importante el resultado, no queremos volver a los gobiernos del PP que eran o todo o nada; nada de inversiones en Castilla-La Mancha como ocurrió en los siete años de Gobierno de Rajoy y nada de agua y no queremos volver a la política de trasvase total a la que nos llevó Cospedal y Rajoy en sus años de gobierno", ha concluido.