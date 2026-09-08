PSOE atribuye la mejora de C-LM en PISA al "esfuerzo" e "inversiones" que viene realizando el Gobierno de Page

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy - PSOE

TOLEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha valorado que el informe PISA pone de manifiesto que Castilla-La Mancha es la única región de España que mejora las competencias en ciencias, matemáticas y se mantiene en lectura respecto a 2022, tras --ha dicho-- "el esfuerzo y las inversiones que viene realizando el Gobierno de Emiliano García-Page".

En una rueda de prensa desde la sede regional del PSOE junto al secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, Lázaro Ortega, Godoy ha valorado el informe PISA 2025 que destaca a la región como la única comunidad autónoma que mejora en materia educativa desde 2022.

"Y eso a pesar de que en el contexto de toda España los datos no son buenos. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de escuela pública. Hemos reducido el abandono escolar, hemos mejorado mucho en ciencias y en matemáticas y hemos conseguido no bajar en comprensión lectora", ha aseverado.

Godoy ha asegurado que ello se debe fundamentalmente a que esta es la legislatura en la que mayor esfuerzo económico ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha en materia educativa. "La legislatura de la educación", ha reiterado, y ha puesto el acento en hechos como el aumento de las escuelas infantiles, la existencia de hasta 250 escuelas rurales o la implantación de la educación infantil gratuita en el tramo de 2 a 3 años.

También este curso escolar, ha explicado, cuenta con 876 docentes más, con bajada de ratios, con un banco de libros gratuito para las familias, se han aumentado las becas de comedor, hay 4.000 profesionales dedicados a la inclusión educativa, se ha realizado una apuesta "como nunca" por la FP y se mantiene la primera matrícula universitaria gratuita tanto en la UCLM como en el Campus de la Universidad de Alcalá de Henares.

"Hemos duplicado prácticamente el gasto por alumno desde que gobernamos", ha manifestado, al tiempo que ha recordado, la mejora de las infraestructuras educativas que está llevando a cabo el Gobierno del presidente Page, por ejemplo, con un plan de climatización de aulas para el que este lunes se anunciaban 23 millones de euros y la mejora asimismo del transporte escolar.

De hecho, ha sostenido, Castilla-La Mancha es la tercera comunidad autónoma con menor coste del inicio de curso para las familias. "Esto es el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha, el esfuerzo que ha hecho la sociedad de Castilla-La Mancha, en definitiva, y que nos ha permitido, como hemos visto, también mejorar el informe PISA", ha señalado a la vez que ha trasladado su agradecimiento al profesorado.

LA CAMPAÑA 'UNA VUELTA AL COLE CON MÁS DERECHOS'

De su lado, el secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, Lázaro Ortega, ha presentado la campaña 'Una vuelta al cole con más derechos' con motivo del inicio del curso 2026/2027.

A través de esta campaña, la organización juvenil pone a disposición de familias y jóvenes medidas concretas que contribuyen a reducir las dificultades que se presentan en el inicio de curso.

"Somos conscientes de que el inicio de curso supone una serie de gastos que afectan a la economía de familias y jóvenes. Por ello, queremos poner el foco en las políticas que contribuyen a garantizar la igualdad de oportunidades en Castilla-La Mancha", ha indicado Ortega.