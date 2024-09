PSOE carga contra Vox por su propuesta de devolver competencias al Estado en el nuevo estatuto de C-LM

TOLEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena, ha criticado este miércoles la propuesta de Vox de devolver las competencias sanitarias y educativas al Estado y ha denunciado lo que valora como una intención de "derogar a Castilla-La Mancha, la esencia de la autonomía y obligar a sus ciudadanos a hacer cola en el Paseo de la Castellana" para resolver cualquier asunto relativo a la sanidad o a la educación.

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Sánchez Requena ha acusado a Vox de "ser anti-Castilla-La Mancha" y ha añadido que "no deja de ser llamativo que los dirigentes de un partido que no cree en las autonomías estén sentados en todos los parlamentos regionales y estén cobrando de todos los parlamentos regionales".

"No creen en ellas, pero cobran de ellas y a la vez apoyan o plantean medidas que van en contra de esas autonomías, que no deja de ser ir en contra de los intereses de la ciudadanía", ha aseverado, según ha trasladado el PSOE de Castilla-La Mancha por nota de prensa.

Requena ha asegurado que la autonomía es la que "a Castilla-La Mancha nos ha permitido avanzar y situarnos en un punto de progreso que parecía impensable, es lo que nos ha permitido tener escuelas rurales abiertas con tres alumnos, nuevos centros de salud y hospitales, más sanitarios y también más profesores".

En este punto, ha aprovechado para citar como ejemplo los avances, precisamente, en educación, y ha puesto en valor que Castilla-La Mancha es la región con más educación pública de España y menos peso de la privada, algo que señala también Save The Children en un estudio que publica este miércoles la ONG y recoge un medio nacional.

"Y eso, por cierto, sucede no porque en Castilla-La Mancha le tengamos ninguna manía a la educación concertada o la educación privada, sino porque tenemos el compromiso, la firme convicción de que garantizar una educación pública de calidad es la mejor forma de igualar a los ciudadanos, sobre todo a los más jóvenes, independientemente, por ejemplo, de cuál sea la cuenta corriente de sus padres", ha asegurado, subrayando el aumento de las becas por parte del Ejecutivo regional.

Por último, y a preguntas de los periodistas sobre que Vox no cierra la puerta a romper los pactos suscritos con el PP en los ayuntamientos, Sánchez Requena ha apuntado que esta "amenaza de Vox lo que en realidad nos plantea es la reflexión o la pregunta de dónde está el límite ético del PP".

"Lo que aquí debería planear no es lo que opina Vox", ha manifestado, "sino que la pregunta real es si, por fin, el PP va a tener un límite ético y va a romper los pactos con Vox, un partido que no cree y que niega la violencia machista, no cree en la igualdad y que ya hemos visto que en lo que está es en plantear propuestas que van claramente en contra de los intereses de Castilla-La Mancha".