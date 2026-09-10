PSOE celebra los datos sobre creación de empresas y carga contra un PP al que "no le gusta" que a C-LM le vaya bien"

El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas - PSOE

TOLEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha valorado el aumento interanual del índice de producción industrial un 0,7% en el mes de julio, como ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, y, además, el aumento un 1% de la producción industrial en Castilla-La Mancha a nivel anual, y la constitución de 303 nuevas sociedades mercantiles en el mes de julio.

Buenas noticias, ha añadido el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, que "nos vienen a decir que el modelo de Page funciona, que el trabajo del gobierno de Page en cuanto a la creación de empresas funciona. Que en Castilla-La Mancha hay confianza, hay estabilidad y eso lo detectan las empresas para no solo venir a la región, sino para quedarse y, sobre todo, para crecer", ha manifestado.

Por contra, ha lamentado, "lo que tenemos es a un Paco Núñez y a un PP de Castilla-La Mancha, a los que sabemos que no les gusta que a Castilla-La Mancha le vaya bien". "Se tienen que levantar todos los días con noticias positivas, tanto en el ámbito económico como social, y eso, lógicamente, hace que constantemente estén desviando la atención y lanzando bulos", ha concluido.

VUELTA A LAS AULAS

De otro lado, el portavoz socialista ha destacado la vuelta a las aulas con más docentes, con bajada de ratios, con más becas, con la ampliación de la gratuidad en educación infantil de 2 a 3 años y con la mejora de las instalaciones educativas, frente al modelo de recortes del PP en sus años de gobierno.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, García-Navas ha puesto el foco en todos los avances del nuevo curso escolar y los ha contrapuesto a la gestión del PP, ya que en la actualidad hay 34.500 docentes, que son 6.000 profesores más que entonces.

"El compromiso del gobierno de Page con la educación de calidad y con la educación en igualdad es uno de los mejores ejemplos del modelo de Estado de Bienestar que hay en nuestra región", ha aseverado, y ha pedido no olvidar que en los cuatro años del PP "se despedía, se recortaba, se quitaban becas, se cerraban comedores escolares y escuelas rurales".

García-Navas ha sostenido que la política está para mejorar la calidad de vida de la gente y ha lamentado que el PP "se olvida" de ello, o "desea que las cosas vayan mal y no se alegra" de asuntos como que Castilla-La Mancha lidera la vuelta al cole más barata en España para las familias o de que cada vez cuenta con mejores noticias políticas en materia económica y social.