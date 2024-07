PSOE considera "lógico" que el PP de C-LM debata su liderazgo pero valora que "nadie quieren enfrentarse a Page"

TOLEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha valorado este domingo que es "lógico es que en el Partido Popular de Castilla-La Mancha, después de dos derrotas electorales" abra el debate sobre su sucesión, aunque ha señalado que "nadie quiere enfrentarse a un liderazgo consolidado que representa la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta región, que garantiza estabilidad, que garantiza progreso, como es Emiliano García-Page".

Así ha respondido Sergio Gutiérrez a preguntas de los medios en referencia a la entrevista concedida por el alcalde de Toledo y secretario provincial del PP, Carlos Velázquez, a Europa Press, durante su participación en la presentación de la agrupación local del PSOE de Domingo Pérez.

"Yo quiero decir con mucha contundencia que en el Partido Popular es difícil que haya un debate de quién quiere sustituir a Paco Núñez mientras que esté Emiliano García Pagé como candidato del Partido Socialista porque es la garantía de que el Partido Popular va a estar en oposición mucho tiempo", ha subrayado Gutiérrez.

En este sentido, ha valorado que "ese debate sobre quién puede ser el sucesor de Paco Núñez no es un debate que creo que esté latente en el Partido Popular".

El secretario de organización del PSOE regional ha opinado que la cuestión de la sucesión del liderazgo del PP "posiblemente sea una serpiente de verano", valorando que "no habrá debate sobre la sucesión porque sabe que no habrá sucesión en lo importante que es la Junta de Comunidades".

PRESENTACIÓN DEL PSOE DE DOMINGO PÉREZ

Al margen de la valoración, Sergio Gutiérrez ha celebrado el peso de agrupaciones locales del PSOE en municipios como Domingo Pérez, afirmando que es desde localidades pequeñas desde las que "el Partido Socialista se convierte en el gran partido de Castilla-La Mancha".

En el acto celebrado en la Casa de la Cultura del municipio, Gutiérrez ha estado acompañado por la vicesecretaria General del PSOE Provincial y Consejera Portavoz de la Junta, Esther Padilla; el secretario de Organización del PSOE Provincial y Alcalde de Cobisa, Félix Ortega, y los miembros de la Agrupacuión Socialista local, Juan Miguel López y Eladio Enrique, entre otros.

Gutiérrez se ha referido a la igualdad entre los muncipios pequeños y los grandes, afirmando que "la esencia de la igualdad que tiene el Partido Socialista en su identidad política".

En este mismo sentido, ha reivindicado los planteamientos del PSOE de cara a la reforma del Estatuto de Autonomía, que, ha afirmado, "se quiere definir como una gran apuesta por la igualdad".

TENSIONES ENTRE VOX Y PP

Por otra parte, preguntado por las tensiones entre Vox y el Partido Popular que han llevado a la salida de los primeros de los gobiernos autonómicos de coalición, Gutiérrez ha apuntado que "lo que tiene que hacer el Partido Popular es atreverse a dar un paso más y romper con los pactos que tienen muchos municipios de Castilla-La Mancha"

"No es entendible que no pueda ser vicepresidente de Castilla y León, aquel que no acepta menores no acompañados en el reparto de solidaridad entre España, y sí que pueda ser vicepresidente de la Diputación de Toledo, de Ciudad Real, aquellos que niegan la violencia de género, que se niegan a pelear contra la violencia machista, que niegan del cambio climático", ha afirmado el secretario de organización socialista.

...que ha hecho Carlos Velázquez esta mañana, un poco reafirmándose en que quiere mantenerse el liderato del Partido Popular a nivel provincial, pero un poco autodescartándose de que vaya a pugnar con Paco Núñez por presidencia del Partido Popular a nivel nacional.

Bueno, yo creo que son siempre mensajes que van dentro de las propias estrategias internas o de los debates internos que tiene el Partido Popular.

Lo que es lógico es que en el Partido Popular de Castilla-La Mancha, después de dos derrotas electorales, pues obviamente se abra el debate de quién puede ser el sucesor de Paco Núñez. Pero yo quiero decir con mucha contundencia que en el Partido Popular es difícil que haya un debate de quién quiere sustituir a Paco Núñez mientras que esté Emiliano García Pagé como candidato del Partido Socialista porque es la garantía de que el Partido Popular va a estar en oposición mucho tiempo.

Por lo tanto, ese debate sobre quién puede ser el sucesor de Paco Núñez no es un debate que creo que esté latente en el Partido Popular porque nadie quiere enfrentarse a un liderazgo consolidado que representa la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta región, que garantiza estabilidad, que garantiza progreso, como es Emiliano García Pagé.

Y yo, por lo tanto, creo que ese debate posiblemente sea una serpiente de estos días porque sin ninguna duda no me cabe ni un atisbo de duda de que en el Partido Popular, mientras que Emiliano García Pagé sea el candidato del Partido Socialista, no habrá debate sobre la sucesión porque sabe que no habrá sucesión en lo importante que es la Junta de Comunidades.