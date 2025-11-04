PSOE cree que los datos evidencian "que la estrategia del Gobierno de C-LM es la correcta"

TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Empleo y Agricultura del Grupo Socialista en las Cortes, Antonio Sánchez Requena, regionales ha valorado los datos conocidos este martes de 800.000 afiliados a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha, casi 20.000 más que hace un año, y de 10.900 personas menos en paro que entonces, y ha asegurado que certifican "la buena marcha" del mercado laboral de la región y que la estrategia del Gobierno "es la correcta".

"Para continuar generando oportunidades, para generar riqueza que se traduzca en empleos", ha continuado, y ha subrayado que cuando el presidente Page llegó al Gobierno en el año 2015 la tasa de paro se situaba en el 25 % y en la actualidad esa tasa ronda el 12 %, o lo que es lo mismo, la mitad, ha informado el PSOE en un comunicado.

"Si el gobierno del PP de Cospedal y Núñez destruía 46 empleos al día, el Gobierno de Page está contribuyendo a crear 53 empleos diarios, y eso es posible porque hay una estrategia de diálogo con los agentes sociales y económicos y confianza empresarial", ha aseverado.

Y algo tendrán que ver, ha añadido, que para los presupuestos de 2026 el Gobierno de Castilla-La Mancha contemple casi 1.500 millones de euros para transferencias a las empresas y, en definitiva, para "aquellos que están comprometidos con nuestra tierra".

PP EN BRUSELAS

Por último, y a preguntas de los periodistas, Sánchez Requena ha apuntado que en Castilla-La Mancha hay una posición clara respecto a la nueva Política Agraria Común (PAC), dentro del nuevo marco financiero plurianual, "con unas prioridades que son totalmente contrarias a lo que en estos momentos presenta la Comisión Europea" y que van en consonancia con el diálogo con las organizaciones profesionales.

Y ha apuntado que "esa es la posición a la que se debería sumar Núñez", porque es "estupendo que vaya a Bruselas a ver mundo, pero quien representa los intereses de esta tierra es el presidente Emiliano García-Page, que en todo momento ha trabajado de la mano de las organizaciones profesionales para plantear una posición común respecto a la nueva propuesta de la PAC".

Por lo que ha instado a Núñez a que, "si quiere defender los intereses de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha", se ponga "detrás del presidente Page para que podamos tener una posición única".