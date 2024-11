PSOE critica el "abandono" del Palacio de La Cotilla en Guadalajara y lo achaca al "caos en Cultura" del Ayuntamiento

GUADALAJARA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha criticado este viernes el estado "desastroso" del Palacio de La Cotilla de la capital alcarreña, y lo ha atribuido al "caos en el que se encuentra la concejalía de Cultura desde hace meses".

La concejala socialista Gemma Mínguez ha apuntado al gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Ana Guarinos, durante una rueda de prensa ofrecida en las puertas del propio Palacio de La Cotilla, afirmando que "la reciente clausura del ascensor de este edificio, por falta de pago, es una muestra más de la incompetencia de la sra. Guarinos en materias culturales", según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

La edil ha afirmado que la falta de mantenimiento en La Cotilla, que también ha estado sin calefacción estos días, cobra especial relevancia, "por el perjuicio que está suponiendo a usuarias y usuarios con problemas de movilidad, familiares con carritos que vienen a recoger a sus hijos e hijas y que no pueden utilizar el elevador; amén de que estos últimos días el alumnado hayan tenido que estar recibiendo las clases con abrigo, por la falta de calefacción".

Gemma Mínguez ha recordado que La Cotilla es un Bien de Interés Cultural, y que "lo que debería hacer el gobierno municipal es preocuparse de que su estado fuera el acorde a su importancia patrimonial; pero lo único que vemos con este último episodio es la incompetencia, la falta de trabajo y la falta de gestión de Ana Guarinos; que afecta, una vez más, a la cultura de esta ciudad".

Una cultura, ha afirmado Mínguez, que está sufriendo "los recortes y la censura de la sra. Guarinos que, por su sectarismo, está provocando el exilio" citando eventos como el Fescigu o el Festival de Cine Lento, entre otros.

La concejala socialista ha relatado "los numerosos problemas que acumula ya la gestión de las escuelas municipales, con el mantenimiento, en el inicio de los cursos, con los trabajadores, incluso con casos de robo, y la señora Guarinos no hace nada, cuando debería poner orden en la concejalía de su socio de gobierno, el señor Toquero".

Para el Grupo Municipal Socialista, el problema radica en que el "Gobierno municipal ofrece un servicio, como es de las escuelas municipales, pero no lo cuida, lo deja abandonado, y no le preocupa que las clases vayan bien". "Pedimos que no se descuide más la cultura de nuestra ciudad, que ni mucho menos es un área secundaria", ha concluid Mínguez.