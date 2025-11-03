El PSOE de Cuenca cree que los movimientos en el PP demuestran "falta de cohesión y liderazgo" dentro del partido

CUENCA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cuenca, Ángel Tomás Godoy, ha asegurado que, dentro del respeto a las decisiones de otros partidos, la constitución de una gestora en el Partido Popular de Cuenca "pone de manifiesto el estado en el que se encuentra el PP desde hace dos años, con una evidente falta de cohesión y liderazgo".

Godoy ha señalado que la designación de José Martín-Buro como responsable de esta gestora resulta "sorprendente", recordando que fue "uno de los brazos ejecutores de las políticas de recortes de María Dolores de Cospedal, especialmente en materia de servicios sociales y con intensidad en la provincia de Cuenca", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Para el dirigente socialista, esta decisión refleja que "al PP de Castilla-La Mancha le preocupa más mantener el control interno del partido que apostar por personas que llevan años defendiendo esta provincia y que cuentan con un respeto ganado dentro del propio partido y de la sociedad civil".

"El PP tiene en la provincia alcaldesas, alcaldes, concejales y concejalas con mucho peso y reconocimiento, que podrían haber representado una opción más integradora y positiva", ha afirmado Godoy, quien lamenta que "la Dirección regional haya preferido imponer su control antes que hacer una apuesta que fuese ilusionante para la sociedad conquense".

Por último, el secretario de Organización del PSOE de Cuenca ha destacado que "mientras el PP sigue inmerso en sus luchas internas, desde el Partido Socialista seguimos centrados en trabajar por el futuro de esta provincia y en mejorar la vida de sus vecinos y vecinas".