El PSOE de Cuenca pide al PP que aclare si recuperará el cementerio nuclear de Villar de Cañas

Visita de los candidatos del PSOE Cuenca al Congreso a la laguna de El Hito. - PSOE

CUENCA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, ha pedido al Partido Popular que aclare si tiene intención de recuperar el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas en caso de llegar al Gobierno de España tras las elecciones del 29 de noviembre, especialmente ante la posibilidad de gobernar con Vox.

Durante una visita a El Hito junto al grueso de la candidatura socialista al Congreso y al Senado, Sahuquillo ha recordado que el cementerio nuclear fue el único proyecto por el que apostó el Partido Popular en la provincia y fue el Gobierno del PSOE, de la mano de la sociedad conquense movilizada, quien lo descartó, ha informado el PSOE en nota de prensa.

El cabeza de lista ha recordado que el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, entonces presidente de la Diputación de Albacete y alcalde de Almansa, "rechazaba que por su pueblo pasaran los camiones con residuos nucleares, pero en cambio defendía el ATC en la provincia de Cuenca, en una actitud tremendamente egoísta".

Sahuquillo ha insistido que "los conquenses no quieren el ATC, sólo lo quieren algunos dirigentes del PP". En este punto, ha aludido también a los audios de Cospedal y Villarejo, en los que ella dice que, utilizando la empresa pública Enresa iba a pagarle las dádivas que le debía y hablaban de 100.000 euros. Una parte de los muchos enredos que hizo que el PP fuera condenado, ellos sí, por financiación ilegal".

El candidato socialista asegurado que los socialistas "encabezamos el no al ATC entonces y somos la garantía de que esa amenaza no vuelva, pero para eso necesitamos la fuerza de la gente progresista de esta provincia

Sahuquillo ha advertido que el PSOE "se volvería a echar a la calle junto a los conquenses para rechazar un proyecto que fue y sigue siento una inversión ficticia para Cuenca, porque resta mucho más de lo que suma", al entender que afectaría gravemente a sectores estratégicos de la provincia como el turismo o la industria agroalimentaria, además de las cuestiones de seguridad y medioambientales.

Por su parte, la número dos de la candidatura socialista y exalcaldesa de El Hito, Yolanda Rozalén, ha recordado las movilizaciones ciudadanas contra el cementerio nuclear y ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que el proyecto vuelva a ponerse sobre la mesa.

"Fueron muchos años de lucha para evitar que toda la basura nuclear de España acabara en nuestra provincia. No queremos tener que volver a salir a la calle para defender lo que tanto nos costó conseguir", ha señalado.

La recuperación ambiental de la Laguna de El Hito Durante su visita, los candidatos socialistas han puesto en valor el proyecto LIFE El Hito, una iniciativa de recuperación ambiental desarrollada con una inversión superior a los tres millones de euros a través de la Fundación Global Nature con la financiación del Gobierno de España, la Unión Europea, la Junta de Castilla-La Mancha y la Diputación de Cuenca.

El proyecto ha permitido ampliar la superficie protegida, recuperar hábitats salinos de gran valor ecológico y crear nuevos espacios para el uso público y la observación de aves en este humedal situado entre El Hito y Montalbo, que forma parte de la Red Natura 2000.

Sahuquillo ha destacado que actuaciones como esta contribuyen a conservar el patrimonio natural de la provincia y abren oportunidades vinculadas al turismo de naturaleza y al desarrollo rural, "todo lo contrario que el ATC".