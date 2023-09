PSOE fija final de año como fecha para alcanzar un principio de acuerdo con el PP sobre la reforma del Estatuto C-LM

TOLEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha marcado finales de año como fecha en la que espera alcanzar un principio de acuerdo con el PP sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, de cara a que se pueda llevar a cabo su tramitación parlamentaria en el presente periodo de sesiones.

Así lo ha vaticinado el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, este jueves en una entrevista con CMM Radio, en la que ha reconocido que ve "buena disposición" para el acuerdo en los 'populares' y ha asegurado que en las conversaciones previas que ambos partidos están manteniendo se está "avanzando en los principios generales".

Gutiérrez ha insistido en la discreción como elemento principal de las conversaciones entre los dos principales partidos del arco parlamentario castellanomanchego y ha manifestado que desde el PSOE ven esta reforma como una oportunidad de hacer un debate "de gala" y "profundo" que diseñe un horizonte para la región "de varias décadas".

Conversaciones sobre cuestiones "más allá del debate más morboso del número de diputados" como es blindar los derechos sociales, los instrumentos de la Junta para ayudar a personas y empresas a desarrollarse, la fijación de la población a través de la creación de empleo o la reafirmación de los derechos sociales y del agua para los castellanomanchegos.

EL "CINISMO" DE VOX

De otro lado, Sergio Gutiérrez también se ha pronunciado sobre las quejas del presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, que lamentaba este pasado Martes que su partido no haya sido incluido en estas conversaciones previas, calificando de "cínica" la postura de este partido ya que se han mostrado un partido "antiautonomías".

"Es que Vox está sentado hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha dicho que en vez de un parlamento tenía que haber un cuartel de la Guardia Civil. Tienen derecho y obligación de participar en las cortes, pero pedir participar en las conversaciones previas, de tanteo, cuando no creen en las autonomías al menos me parece contradictorio, cuando no cínico", ha expresado.