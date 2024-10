El PSOE Guadalajara se atribuye el mérito de la supresión de zonas azules y pide que no se eleven de dos a cuatro horas

GUADALAJARA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, pese a haberse aceptado algunas de sus enmiendas sobre el estacionamiento regulado, llevará al pleno del próximo viernes otra en la que pide que los no residentes no puedan aparcar en el zona roja durante el horario de estacionamiento regulado porque perjudica a quienes tienen su tarjeta de aparcamiento y pagan una tasa anual por ello y también solicitarán que no se eleve de dos a cuatro las horas de estacionamiento en zona azul.

Este martes se celebró la Junta Local en la que se aceptaron algunas enmiendas pero otras quedaron vivas y, por ello, en una comparecencia ante los medios de comunicación la concejal socialista Pilar Sánchez ha anunciado que solicitarán ambas peticiones entendiendo que en el caso concreto del incremento de horas porque se perjudica la rotación de vehículos en esas zonas.

En su comparecencia, Sánchez ha querido recordar que la nueva ordenanza para el estacionamiento regulado no solo viene con más plazas de zona azul sino que además supondrá un mayor coste a la hora de aparcar, con una subida del tique para el aparcamiento de un 20% en la ZBE y de más de un 4% en el resto de las plazas, "todo ello sin una justificación objetiva sino simplemente la mera recaudación".

Desde el Grupo Municipal Socialista no están de acuerdo con este nuevo modelo y quieren recalcar que si se aprueba finalmente la continuidad del horario del estacionamiento tal y como está ahora (de 9 a 2 y de 16 a 20 horas) en vez de una jornada continuada de 9 a 21 horas es porque se ha aceptado su enmienda. "Guarinos se apresuró a sacar nota y se le olvidó decir que esto ha sido gracias a la enmienda del PSOE", ha subrayado.

Además, según Sánchez, gracias también a otra enmienda suya no habrá plazas de zona azul en La Avenida de Castilla, algo que se incluía en el proyecto, y también la zona de la Llanilla y el aparcamiento de la Plaza de Toros permanecerá en las mismas condiciones que en la actualidad, lo que significa que se van a suprimir 300 plazas de aparcamiento con respecto a lo inicialmente previsto, ha abundado, todo ello, aun reconociendo que siguen siendo "una barbaridad" ya que "se van a llenar las calles del centro de zona azul".