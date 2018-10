PSOE lamenta el 'déjà vu' del PP con la deuda y el déficit y le recuerda que "las traiciones a C-LM las hizo Cospedal"

Publicado 18/06/2018 13:53:46 CET

TOLEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Esteban, ha lamentado el "'déjà vu'" y el "mantra" del PP con la deuda y el déficit al tiempo que ha afeado al partido de la oposición que hable de "traición", "cuando las traiciones a la región las hizo Cospedal".

Esteban ha reaccionado de este modo en rueda de prensa, después de que la presidenta de los parlamentarios 'populares', Ana Gaurinos, haya afirmado que Castilla-La Mancha "se encuentra en riesgo extremo financiero".

"Ya vale de hablar de traicionar", ha pedido el diputado socialista a los 'populares' a los que les ha recordado que, según el Banco de España "y no Rafael Esteban", Castilla-La Mancha es la tercera región en régimen común que más ha reducido la deuda pública per cápita.

Y es que, el diputado socialista ha proseguido afirmando que cuando llegó Cospedal a la Presidencia regional la deuda per cápita de la región era de 3.270 euros, frente a los 7.000 euros a los que este indicador escaló cuando se marchó.

"¿Ésa es la buena gestión que aplauden en el PP, o la de Rajoy, que cuando llegó en 2011 la deuda per cápita estaba en 15.000 euros y la ha dejado en 25.000?", se ha preguntado Esteban, que ha pedido al partido de la oposición que se deje de "maniqueísmo", porque la gente de fuera "percibe que hay un gobierno que se toma esto en serio, a pesar de que no es fácil reconstruir tanto bombardeo a los derechos sociales". "El PP no será quien nos dé lecciones", ha remachado.

PLAN DE SEQUÍA DEL TAJO

En otro orden de cosas, el presidente de los diputados socialistas también ha criticado que las 29 alegaciones que Castilla-La Mancha presentó a la propuesta de revisión del Plan de Sequía del Tajo no hayan sido tenidas en cuenta, denunciando que las personas que integran el Consejo del Agua de la Demarcación del Tajo y aprobaron dicha propuesta "y que ya están cesadas de sus puestos" volviesen a "traicionar a la región y a hacer las mismas tropelías".

Dicho esto, y tras exigir que a Castilla-La Mancha se le debe considerar "como corresponde", se ha mostrado confiado en que éste será el último "atentado" contra la región, pues cree que el nuevo Gobierno valorará la realidad de la región y tendrá una sensibilidad "más favorable" a sus intereses, pues, a modo de ejemplo, ha condenado que la situación de la cabecera del Tajo no se haya tenido en cuenta en el referido Plan de Sequía de Tajo, del que nada ha dicho el PP de la región, "más preocupado de los intereses de su partido", ha concluido.