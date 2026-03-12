PSOE lamenta la "hipocresía fiscal" de Núñez en el PP, que no apoyó al Gobierno para frenar inflación de las guerras

Archivo - El secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas - PSOE - Archivo

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha criticado al presidente del PP, Paco Núñez, por practicar "hipocresía fiscal" al pedir el apoyo de los socialistas en el Congreso sobre una bajada de impuestos propuesta por el PP, cuando este partido no ha apoyado al Gobierno en sus medidas "para frenar la inflación derivada de las guerras".

Así ha reaccionado el secretario regional de Formación del PSOE, Sergio García-Navas, en rueda de prensa, a preguntas de los medios, después de que Núñez haya pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que "ordene" a sus diputados castellanomanchegos que apoyen la bajada de impuestos propuesta por el PP en el Congreso.

En este punto, García-Navas le ha demandado a Núñez que puede dar orden a su alcaldes para que, "en lugar de subir impuestos, que los bajen", o que haga extensiva esta orden a los propios diputados del PP para que hubieran "apoyado las medidas del Gobierno de España para frenar la inflación derivadas de las guerras".

En este punto, el socialista ha puesto en valor que el presidente regional ya ha puesto de manifesto, que "frente a la incertidumbre internacional", su gobierno apuesta por "no hacer recortes y garantizar el estado de bienestar".

"Espero que Núñez apoye al Gobierno de Castilla-La Mancha en estas medidas", ha confiado el secretario de Organización del PSOE, comparando nuevamente que este apoyo no lo ha materializado el PP al Gobierno nacional cuando intentó "poner coto a la subida de precios".