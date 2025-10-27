PSOE llama a dimitir a Núñez por mentir y manipular: "Demuestra no estar a la altura"

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha llamado este lunes al presidente del PP regional, Paco Núñez, a presentar su dimisión por "sus continuas mentiras y manipulaciones", y ha afirmado que está demostrando "no estar a la altura" como líder de la oposición.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, ha criticado que Núñez "no tiene capacidad de liderazgo, no tiene interés en defender a esta tierra y no sabe hacer otra cosa que no sea manipular" y, por ello, ha insistido en su dimisión, porque Castilla-La Mancha "no merece a un PP tan inútil, políticamente hablando".

"No merece a esta oposición que día tras día demuestra que no sabe estar a la altura de esta región, que lo único que busca es, a base de mentiras, de manipular videos y de fabricar bulos, tratar de enredar a Castilla-La Mancha con cosas que no pasan en Castilla-La Mancha", ha aseverado.

Un PP del que ha criticado además que solo desea que ocurra alguna tragedia, y ha echado la vista a atrás recordando que, en la pandemia, no sólo no tendió su mano para trabajar con el Gobierno regional, sino que trató de inventar datos; que en la tormenta Filomena, nunca tendió la mano para trabajar por los pueblos afectados, y lo mismo con la DANA, cuando quiso "comparar lo ocurrido en Letur y en Mira con la situación que se dio en la Comunidad Valenciana. Es lamentable".

Abengózar ha comparado estas situaciones a la equiparación que está tratando de hacer ahora Núñez entre el asunto de los cribados de Andalucía y lo ocurrido, de manera puntual, en Talavera de la Reina.

"Inventando situaciones que no se han dado y desactivando, si esta es la expresión que se puede utilizar, a las mujeres, generándoles ansiedad y miedo cuando ya se ha explicado de manera bastante clara por parte del Gobierno regional que no tiene nada que ver", ha recordado.

Y ha lamentado que Castilla-La Mancha cuente con un PP que, "tratando de disculpar a sus compañeros de partido por la responsabilidad que no han sabido tomar en Andalucía, en Valencia o en Castilla y León -en referencia en este caso a los incendios de este verano-, quiera echar al Gobierno regional una culpa que no tiene".

"SI EN ARAGÓN NO SOBRA AGUA, SEGÚN FEIJÓO, EN C-LM, TAMPOCO"

Por otro lado, Abengózar ha pedido a Núñez que aproveche su paso por Talavera de la Reina (Toledo) este lunes para decir claramente que va a defender el agua de Castilla-La Mancha "en cantidad y calidad" y, al mismo tiempo, "desdecirse o retirarse de la postura del señor Feijóo en cuanto a que en Aragón no sobra agua, pero que en Castilla-La Mancha sí, y que, por tanto, sigamos castigando a Castilla-La Mancha con esos trasvases para el Levante".

Debe ser, ha mantenido, que como "en Castilla-La Mancha, no gobierna el PP, entonces aquí sí sobra agua. ¿No tiene capacidad o autonomía suficiente para darle un tirón de orejas a sus compañeros y defender a esta región como realmente merece?", ha concluido cuestionando la portavoz socialista.