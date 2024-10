PSOE llevará al Debate sobre el Estado de Guadalajara propuestas como reducir impuestos y estrategia pública de vivienda

GUADALAJARA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialistas en el Ayuntamiento de Guadalajara llevará este viernes, 4 de octubre, al Debate del Estado de la Ciudad un decálogo de propuestas entre las que cabe reseñar la petición de una reducción de los impuestos y la creación de una estrategia pública de vivienda para "sacar" a Guadalajara "del letargo" al que la está llevando la actual alcaldesa, Ana Guarinos.

Propuestas que han sido presentadas este miércoles por el exalcalde y actual concejal, Alberto Rojo, acompañado de varios ediles más del grupo, que serán llevadas al Debate del Estado de la Ciudad de este viernes, tendiendo la mano a la alcaldesa, Ana Guarinos, para que las tenga en cuenta. Un debate en el que también pedirán de nuevo a la regidora que explique a la ciudadanía su modelo para Guadalajara, teniendo en cuenta que han pasado más de 16 meses desde que tomó posesión y "no se sabe nada de sus líneas a seguir".

Según Rojo, en el tiempo que Guarinos lleva al frente de la Alcaldía con el apoyo de Vox, su labor ha estado sustentada únicamente en obras y proyectos que les dejaron hechos ellos cuando gobernaban. "Nada de su cosecha. Ahora vive de las rentas", ha afirmado este miércoles en una comparecencia ante los periodistas.

Encuentro en el que ha detallado el decálogo de propuestas presentadas para "volver a activar Guadalajara", donde también se contempla la necesidad de trabajar activamente por el desarrollo económico de la ciudad, la puesta en marcha de un plan para el casco histórico, un plan integral de renovación de aceras y calles, la limpieza y "volver a ser una Guadalajara diversa". A ellas ha sumado la conversión de la capital en un "gran potencial" turístico y la necesidad de apostar por la cultura "plural, local y de calidad", sacándola a las calles.

Así, ante la subida de impuestos, desde las filas del PSOE creen que si hay voluntad política, se pueden bajar y proponen que en las ordenanzas fiscales se introduzca una bajada del IBI al 0,46, como se aprobó en el 2022, y que se introduzcan bonificaciones para familias numerosas, monoparentales o monomarentales y, del mismo modo, que se baje el IBI a los locales comerciales que tengan una valoración catastral de menos de un millón de euros.

"Observamos con preocupación que la ciudad se ha sumido en una parálisis que le puede llevar a un estado vegetativo que puede ser un coma profundo e irreversible", ha subrayado el concejal socialista durante su exposición, afirmando que "no es de recibo que un dirigente político intente manipular la voluntad de los vecinos para justificar una subida del IBI".

Un amplio abanico de medidas entre las que también van a proponer un plan contra la desinformación y el mal uso de los canales institucionales. Así, plantearán que las redes sociales del Ayuntamiento vuelvan a utilizarse para informar a la ciudadanía de los calendarios culturales, deportivos o a promocionar eventos que se desarrollen en la ciudad y que no se utilicen de manera "partidista, para atacar al contrincante político". Exigirán, además, que en las redes sociales estén representados los 25 concejales de la Corporación cuando estos acudan a actos y que "no se les quite o se les recorte de las fotos, como sucede en la actualidad".

Al igual, plantean la necesidad de poner en marcha un plan de recuperación de los polígonos, crear una ventanilla única para los emprendedores y trabajar "codo con codo" con la Administración regional para atraer empresas". Rojo ha reclamado a la actual alcaldesa que no haga la política que practicó Antonio Román, que "dejó aislada" la atracción empresarial, generando un "parón".

En política de vivienda piden iniciativas nuevas al Gobierno y, en este sentido, van a solicitar la creación de un parque de viviendas en alquiler, con un arrendamiento sometido a las condiciones marcadas por el Ayuntamiento, y ayudas y beneficios fiscales específicos para los jóvenes o mujeres víctimas de la violencia de género, así como para personas con dificultades económicas.

También van a proponer al Gobierno de Guarinos la recuperación del plan para el casco histórico 2020-2030, un plan integral de renovación aceras y calles y la limpieza de la ciudad, lo que ha de pasar por medidas para reducir el censo de palomas.

Para el exalcalde socialista, está claro que con el Gobierno actual Guadalajara está "languideciendo", no hay un modelo de ciudad y esta "se está quedando atrás". "Nuestra forma de hacer política no es la confrontación sino proponer", ha lamentado.

Rojo ha mostrado su queja por haber tenido que "aguantar" en estos 16 meses del Gobierno de Ana Guarinos (PP-Vox) insultos en cada pleno, convirtiéndose en protagonista sin quererlo. "No quiero que me digan que soy un hincha de mi partido como le ocurre a Guarinos. No quiero la confrontación", ha precisado.

Alberto Rojo ha querido tener también un recuerdo por su fallecimiento para Francisco Tomey, una figura de la política provincial de Guadalajara que fue concejal en el Ayuntamiento de la capital y también presidente de la Diputación y una persona a la que conoció y a su juicio demostró tener "sabiduría" con respecto a su tierra.