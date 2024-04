PSOE C-LM acusa al PP de "caminar con los pies en el techo" y de ver realidades que no coinciden con las de región

TOLEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha criticado este lunes al presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, por "caminar con los pies en el techo", viendo "realidades inversas, realidades que no coinciden con las estadísticas ni con lo que percibe la inmensa mayoría de los ciudadanos".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, Gutiérrez ha afirmado que "no hay una sola frase que diga el líder del PP de Castilla-La Mancha, ni económica ni social, que le dure 24 horas sin ser desmentida con datos oficiales", pues "habla de inestabilidad económica, cuando el viernes supimos que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma de mayor confianza empresarial de toda España", según ha informado la organización política por nota de prensa.

"Habla de ralentización económica o incluso anunciaba recesiones, cuando estamos siendo una de las comunidades autónomas que lidera el crecimiento, la creación de empleo, y también la inversión extranjera o la inversión empresarial, que está en niveles históricos de toda la serie democrática", ha añadido.

Gutiérrez ha aseverado que "lo que demuestra el PP es que camina con los pies en el techo" y le ha pedido, "empezando por sus alcaldes y terminando por su presidente regional, que, si no van a ayudar, al menos que no mientan; si no van a colaborar, al menos que no estorben; y que, si no quieren arrimar el hombro, al menos que no pongan zancadillas".

Así, ha aludido a la "cumbre de alcaldes" que este fin de semana celebró el PP en Cuenca y que fue "una oportunidad perdida para soltar el freno de mano que los alcaldes tienen echado a los proyectos de la región", por lo que se ha cuestionado "para qué quería las alcaldías" el PP, "si lo único que hacen es seguir las estrategias que les marca Núñez para meterse todos los días con la Junta de Comunidades, pero, al mismo tiempo, incumplen su programa electoral".

En un año, ha apuntado, lo único que han hecho los alcaldes del PP "ha sido subir impuestos, recortar servicios, recortar en igualdad, desprestigiar la cultura, recortar proyectos culturales y poner el freno de mano a todos los proyectos que, desde los planes de empleo o las inversiones estratégicas, está impulsando el Gobierno de Castilla-La Mancha".

Por lo que ha concluido que, "efectivamente, acertaron con el lema", pues el PP "ha demostrado que tiene otra forma de gobernar, de gobernar peor los Ayuntamientos, de gobernar peor para la gente y de buscar, en vez de alianzas, en vez de estabilidad institucional, en vez de altura de miras, confrontación y partidismo, donde tendría que haber unidad de acción para que todos los ciudadanos de sus municipios salieran ganando".