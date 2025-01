PSOE C-LM acusa al PP regional de "tacticismo" político por el rechazo al decreto omnibus en el Congreso

TOLEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Fernando Mora, ha exigido este viernes al presidente del PP regional, Paco Núñez, que deje las "estrategias partidistas" y el "tacticismo", porque al final quienes están sufriendo sus consecuencias son desde los pensionistas a los usuarios del transporte público en la comunidad autónoma.

Lo ha asegurado en rueda de prensa desde las Cortes regionales, en referencia al voto en contra del PP en el Congreso de los Diputados, al decreto 'Ómnibus', y ha señalado que la gente no entiende que, por ejemplo, las ayudas a la DANA no sean factibles porque no se ha votado un decreto ley que había que convalidar, según ha trasladado el PSOE por nota de prensa.

"La política no puede ser mero tacticismo, y detrás del rechazo no había ideología, había puro tacticismo", ha declarado Mora. Una estrategia política que "no hace bien a los ciudadanos que no entienden que no se vote un decreto que sube las pensiones a más 11 millones de pensionistas en España, a 400.000 en Castilla-La Mancha", ha señalado.

El diputado autonómico socialista ha planteado que los parlamentarios del PP de Castilla-La Mancha en el Congreso "podían haber impedido que esto sucediese y votar a favor de los castellanomanchegos", les ha reprochado. "Eso evidentemente, hubiera dejado al señor Núñez en una buena posición", ha aseverado.

Por el contrario, ha recordado, Núñez "se contradice con lo dice", después de "estar pidiendo siempre a los socialistas que voten en contra del Gobierno en determinadas cuestiones, y él no ha sido capaz de votar diferente de lo que le ha ordenado su partido, a pesar de que iba en contra de los castellanomanchegos", ha zanjado.

DATOS POSITIVOS PARA CASTILLA-LA MANCHA

Por otro lado, el diputado socialista ha hecho alusión a las estimaciones del BBVA Research en torno al PIB de las regiones españolas, según lo cual, Castilla-La Mancha será una de las dos comunidades autónomas que registrarán un mayor crecimiento económico en 2025.

Para Mora, es fruto de la estabilidad política que genera el Gobierno del presidente Page, desde hace años, "un activo que hace que los inversores confíen en nosotros, que se invierta tanto en el ámbito del turismo como en el ámbito de la agricultura, o de las nuevas tecnologías. Vamos a adelante y eso hace crecer el PIB, hace crecer el empleo y hace crecer nuestra economía", ha trasladado, al tiempo que ha remarcado que "nos hace sentirnos orgullosos de que en Castilla-La Mancha se gobierna sin dificultades y razonablemente bien".

Asimismo, y en respuesta a preguntas de los medios de comunicación sobre el Estatuto de Autonomía, se ha preguntado si el PP tiene una postura respecto al mismo porque "dijeron en el primer momento una cosa y luego se han desdicho de lo que dijeron. Pero el problema no es del PP o del Partido Socialista.

El problema es el derecho que tienen los ciudadanos de Castilla-La Mancha a tener un Estatuto de acuerdo con las necesidades de los tiempos", ha concluido.