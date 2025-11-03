PSOE C-LM acusa a PP y Vox de "triplicar" los impuestos en Hellín y de tener todos los proyectos "paralizados"

ALBACETE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha cuestionado este lunes "para qué han triplicado" PP y Vox en el Ayuntamiento de Hellín (Albacete) los impuestos a la ciudadanía, "muy por encima de la media del resto de Ayuntamientos de Castilla-La Mancha", si tienen todos los proyectos de la ciudad "paralizados".

Gutiérrez, que junto al grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha mantenido una reunión con el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Hellín, ha criticado que el alcalde de la localidad, Manuel Serena y su equipo tienen pendientes proyectos como el del Teatro, Auditorio y Escuela Municipal de Música, para lo que tienen a disposición 4 millones de euros, "pero el Ayuntamiento es incapaz de ponerlo en marcha".

Como el caso de otros proyectos "que se van ralentizando", como el de la Avenida de la Libertad y otras calles que sólo se van a hacer con el esfuerzo de la Diputación de Albacete, ha recordado, criticando en este punto que se trata de un Ayuntamiento que "pide mucho a los bolsillos de los ciudadanos y ofrece muy poco", pues tan solo saca adelante lo que se hace con el esfuerzo de la Diputación de Albacete o de la Junta de Comunidades, ha añadido.

Hellín, ha aseverado, ha sido una de las prioridades en inversión y en recuperación desde que Emiliano García-Page está al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero en los últimos años, el Ayuntamiento de Hellín "en vez de ser un acelerador, es un freno de mano para las inversiones que se quieren realizar aquí y para el impulso que se tiene que dar a las necesidades del municipio".

Y como ejemplo ha aludido a que la Junta va a poner en marcha el arreglo de la carretera de Agramón, va a seguir haciendo planes de empleo, también el próximo curso pondrá en marcha la gratuidad de la educación de 2 a 3 años, y va a invertir 6 millones de euros en la apertura del Colegio de educación especial Cruz de Mayo.

"Por lo tanto, el esfuerzo que están realizando la Junta y la Diputación de Albacete, con la ciudadanía de Hellín es ingente en comparación con la nula capacidad y la nula gestión que tiene el Ayuntamiento de PP y Vox", de los que más incrementan los impuestos a los ciudadanos "a cambio de no hacer nada", ha aseverado.

De hecho, también Ana Isabel Abengózar, portavoz del grupo socialista en las Cortes, ha trasladado que esta reunión servirá para hablar de presupuestos. De cómo las cuentas de la Junta para 2026 son "inversoras" para continuar en la línea "de progreso y de prosperidad que Castilla-La Mancha inició en el año 2015".

Abengózar ha sostenido que es importante escuchar las iniciativas que el grupo municipal socialista de Hellín pueda presentar a las Cortes, para impulsar los proyectos que están planteados.

Por su parte, Julián Martínez Lizán, secretario general del PSOE de Hellín y consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha subrayado que es "un placer y un privilegio" el poder mantener esta reunión para poder trasladar todas las necesidades que tiene el municipio, y ha asegurado que ello da muestra de "lo que le preocupan al PSOE las personas y el hecho de que en la localidad haya tantos proyectos paralizados".