El PSOE de C-LM confía en que el Estatuto regional "salga con el mayor apoyo posible" en el Congreso

TOLEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, sobre el debate el próximo martes, 11 de noviembre, de la toma en consideración del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, ha afirmado que los socialistas llegan a esta recta final del trabajo "con ilusión, esperanza" y confianza en que "salga con el mayor apoyo posible".

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, ha resaltado que el Estatuto "blinda los derechos fundamentales de la ciudadanía de Castilla-La Mancha", de lo que en el PSOE se sienten "orgullosos".

"Ssomos ese faro de progreso, de igualdad entre las zonas urbanas y las zonas rurales, garantizando la sanidad, la educación y los servicios sociales independientemente de dónde se viva", ha afirmado Élez.

Además, "va a recoger la defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha, la defensa del agua", así como un "tema tan importante para, en este caso, el Partido Socialista de Castilla-La Mancha y el presidente Page como es la lucha contra la violencia de género".

DEFENSA DE LA PAC DE NÚÑEZ

Por otro lado, ha cuestionado que el presidente del PP regional, Paco Núñez, "no tenga claro" que la defensa de la PAC pasa por "un pacto y una voz única".

Ha señalado que no es necesario que el PP se vaya a Bruselas, "no hace falta hacerse la maleta". Lo que debe hacer, ha añadido, es decir alto y claro, con una "voz única", que "está detrás del presidente Page", quien junto a su equipo viene defendiendo "con firmeza" que no se acepten los recortes inicialmente previstos desde Bruselas para la PAC.

"Núñez se olvida de lo más importante que es defender de una forma clara, concisa y precisa, los intereses de nuestros agricultores y nuestros ganaderos y, por ende, de toda la región de Castilla-La Mancha", ha criticado.

García Élez ha señalado que "vemos que el señor Paco Núñez va a pasear de la mano de aquellos parlamentarios y compañeros de su partido que están aplicando los recortes que ellos mismos han previsto".

En este sentido, ha lamentado que "no parece tener claro que la defensa de los intereses del campo de Castilla-La Mancha pasa por una única voz y ese pacto que tanto le hemos ofrecido para defender junto con la sociedad civil, con las instituciones, junto al final, los propios agricultores y ganaderos a nuestro campo, a nuestra agricultura y nuestro campo".

Y ha criticado que "el señor Núñez lo único que hace es decir una cosa en un sitio y decir la contraria en otro".