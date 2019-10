PSOE C-LM inicia su campaña de vídeos '10 razones para el 10-N' reivindicando una financiación "solidaria y justa"

Publicado 21/10/2019 13:09:09 CET

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha iniciado este lunes la campaña de vídeos '10 razones para el 10-N' de cara a los próximos comicios generales, que recoge diez argumentos para ir a votar "pensando en Castilla-La Mancha", reivindicando una financiación autonómica "solidaria y justa" que otorgaría a la región 800 millones de euros adicionales, según cálculos del PSOE.

En rueda de prensa la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha reivindicado una financiación que tenga en cuenta la dispersión geográfica y la población de Castilla-La Mancha.

Con esa financiación "justa, solidaria y equitativa", ha dicho la diputada socialista, se podrían realizar más carreteras en la región, en respuesta al presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz, que ha exigido un plan regional de infraestructuras.

Ha recordado que el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ya en su comparecencia en las Cortes para informar sobre la hoja de ruta de la Consejería, habló de la revisión del tercer plan de carreteras para introducir el reto demográfico.

MITIN DE CASADO EN TOLEDO

Sobre el mitin este domingo del presidente del PP, Pablo Casado, en Toledo, la dirigente socialista ha afirmado que el líder 'popular' hace "flaco favor" al PP de Castilla-La Mancha al recordar a la expresidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal.

Tras hacer hincapié en que el presidente del PP regional, Paco Núñez, no hizo referencia a Cospedal en su intervención, ha señalado que si no es por Casado a Cospedal "no la nombra nadie para nada bueno".