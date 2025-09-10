PSOE C-LM, sobre la reducción de jornada: "Está claro que las derechas se unen para tumbar una medida de izquierdas"

TOLEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha afirmado este miércoles que "está claro que las derechas se han unido para tumbar una medida de izquierdas", respecto a la posición de PP, Vox y Junts de votar en contra de la propuesta legislativa de reducción de jornada.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, la diputada del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Charo García Saco, ha indicado que el PP debería dar una explicación "a la clase trabajadora de este país".

García Saco ha insistido en esa rendición de cuentas por parte de los 'populares' delante de la clase trabajadora, explicando el por qué de su rechazo a medidas que les favorecen.

De otro lado, y preguntado por la aprobación en Consejo de Gobierno de la creación del Instituto de Seguridad Laboral, ha lamentado que el PP nunca se alegre "de los avances" que pueda tener Castilla-La Mancha, señalando que en el reto de evitar la siniestralidad laboral, los 'populares' podrían unirse.

A su juicio, la creación de este instrumento es una "gran noticia". "Nos gustaría que se alegrasen alguna vez de todas las medidas que se toman a los problemas reales, no como hacen ellos, con la demagogia y con las mentiras", ha criticado.