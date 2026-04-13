PSOE C-LM, tras la victoria de Magyar en Hungría: "Comienza a ganar la sensatez. Ojalá sea la tónica en Europa"

April 12, 2026, Budapest, Hungary: The President of the Tisza Party, Peter Magyar shares his thoughts about the election with the Hungarian and the International media in Budapest. The President of the Tisza Party, Peter Magyar - the biggest opposition of - Krisztian Elek / Zuma Press / Europa Press / Conta

TOLEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha mostrado este lunes su alegría por la victoria del líder de Tisza-Partido Respeto y Libertad, Péter Magyar, en las elecciones húngaras, asegurando que "por fin comienza a ganar la sensatez, el sentido común, la democracia y la libertad".

En rueda de prensa a preguntas de los medios, la portavoz parlamentaria de los socialistas, Ana Isabel Abengózar, ha señalado que los ciudadanos han "puesto pie en pared", deseando que "ojalá esta alegría de los demócratas, de los que creen en la libertad, sea la tónica general y empiece a resurgir así en toda Europa".

Asimismo, ha confiado en que queden "en el pasado esos años de retrocesos vinculados a la ultraderecha, con una merma de derechos y oportunidades".