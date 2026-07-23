PSOE pide la dimisión del presidente de la Diputación de Ciudad Real por no enviar medios al incendio de La Mierla

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy - PSOE

GUADALAJARA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha pedido este jueves la dimisión del presidente de la Diputación de Ciudad Real, el 'popular' Miguel Ángel Valverde por no enviar medios al incendio de La Mierla (Guadalajara).

Según ha afirmado, toda España está ayudando a apagar el incendio, "menos la Diputación de Ciudad Real", que gobiernan PP y Vox.

En rueda de prensa desde la sede regional del PSOE, ha dado las gracias ante la ola de solidaridad tan importante que se ha producido ya que, ha recordado, "en el incendio de Guadalajara hay efectivos de Extremadura, de Castilla y León, de Madrid, de Andalucía, de Valencia, todos han venido a ayudarnos y queremos dar las gracias de corazón a todos los efectivos de otras comunidades autónomas que están colaborando".

Paradójicamente, ha reiterado, "quien no ha querido estar es la Diputación de Ciudad Real", y ello, a su juicio, merece la reflexión de que "esto es ir en contra de España, esto es hacer antiespaña, porque en los momentos más complicados es precisamente cuando todos los españoles somos más solidarios".

Godoy ha pedido al presidente del PP regional, Paco Núñez, "tomar cartas en el asunto" ante la insolidaridad que ha demostrado la Diputación de Ciudad Real, al ser la única que no ha querido colaborar ni mandar efectivos al operativo de extinción del incendio de Guadalajara, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Así, ha sostenido que el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde, "tiene que dimitir", y ha asegurado que el asunto "merece una reflexión" porque mientras esta Diputación "no quiso intervenir, hay un incendio en Ciudad Real, en Puertollano, y hay bomberos de Extremadura allí, ayudando, colaborando, que es lo normal, menos para el presidente de la Diputación de Ciudad Real", ha lamentado.