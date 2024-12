PSOE presenta bonificaciones para familias, jóvenes y autónomos ante "la subida de impuestos de PP y Vox en Talavera"

TOLEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Luis Enrique Hidalgo, ha informado de las alegaciones que han presentado a las ordenanzas para bonificar a familias, jóvenes y autónomos frente a la subida de impuestos de PP y Vox en Talavera.

Así, Hidalgo ha destacado que "si de verdad José Julián Gregorio y David Moreno tuvieran la intención de no subir los impuestos a los talaveranos lo tienen fácil, porque si la tasa de basura va a recaudar dos millones de euros más, lo que tienen que hacer es incluir bonificaciones por un importe de dos millones de euros en otros impuestos" pero "ya que no han tomado esta medida, desde el Grupo Socialista sí hemos buscado la fórmula para que los talaveranos no paguen más en impuestos de cara a 2025".

De este modo, Hidalgo ha informado de que entre las alegaciones del Grupo Socialista se encuentra bonificar las tasas de agua, depuración y alcantarillado, algo que beneficiaría a todos los talaveranos; mejorar la bonificación de la ordenanza para la instalación de elementos cerámicos en las fachadas en pro de los talleres cerámicos; o mejorar la bonificación de la tasa de licencia de apertura de nuevos establecimientos a menores de 35 años, a empresas tecnológicas y nuevos nichos de mercado y a empresas de inserción social.

Igualmente, también se pide una reducción de las tasas deportivas "para beneficiar, sobre todo, a jóvenes y a familias, también a las familias numerosas puesto que son los más perjudicados por la tasa de basura".

En el caso de los jóvenes, ha apuntado, se plantea aumentar hasta el 50% la bonificación de acceso a las instalaciones deportivas de aquellos chicos y chicas de la ciudad que cuenten con carnet joven.

Finalmente, desde el Grupo Socialista han recordado que fue precisamente el alcalde, José Julián Gregorio, quien afirmó durante la campaña electoral y también una vez llegó a la Alcaldía que iba a bajar los impuestos a los talaveranos "pero la realidad es que en 2024 subió un 25% el recibo del agua y en este 2025 va a subir la tasa de la basura en un 100%, sin que haya ningún tipo de bonificación por parte del Gobierno de PP y Vox para paliar esa subida de impuestos que nos traen David Moreno y José Julián Gregorio".