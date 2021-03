PSOE, tras rifirrafe de Núñez y Picazo por cambio de filas, les pide "dejar los líos"

TOLEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador y secretario de Organización del PSOE de Guadalajara, Rafael Esteban, ha pedido al presidente del PP regional, Paco Núñez, y a la coordinadora de Ciudadanos en la región, Carmen Picazo, "que se dejen de líos", pues ha precisado que lo que Castilla-La Mancha necesita son "políticas más serias que se centren en hacer una comunidad autónoma normal".

En rueda de prensa, y a raíz del desencuentro que los líderes de PP y Cs mantienen al hilo de posibles cambios entre ambas formaciones,

el senador se ha preguntado "cuál es el escaparate que el PP quiere vender a Ciudadanos" y ha dudado de "qué les va a enseñar: a Cospedal, a Bárcenas, a Rajoy o a los 3.000 sanitarios despedidos en durante el gobierno de Cospedal".

"Si ese es el escaparate que quiere Núñez creo que tiene que dejarse de jugar con esos cromos como si todavía estuvieran nuevas generaciones haciendo chanchullos entre unos y otros", ha asegurado Esteban.

Al mismo tiempo, ha opinado que se necesitan "políticas más serias que se centren en que seamos una comunidad autónoma normal" y que los partidos se centren "en ayudarnos los unos a los otros cuando verdaderamente necesitamos necesitemos sin hacer luego ningún tipo de mérito".

C-LM SEA, PRIMERA COMUNIDAD EN ADELANTAR FONDOS

En la misma rueda de prensa, el secretario de organización del PSOE de Guadalajara ha alabado que "Castilla-La Mancha sea la primera comunidad autónoma en adelantar con fondos propios el plan de ayudas a autónomos y pymes lanzado por el Gobierno central".

De esta forma, ha recordado que en el último Consejo de Gobierno, el Ejecutivo liderado por Emiliano García-Page aprobó una primera convocatoria de ayudas a autónomos dotada con 270 millones de euros.

"Esa es la verdadera responsabilidad, la de adelantar ayudas a los autónomos", ha asegurado Esteban, quien ha asegurado que lo que los ciudadanos quieren ver son "las políticas que faciliten los duros momentos que se han generado con la pandemia".

Preguntado sobre la petición del PP regional para que los senadores del PSOE de Castilla-La Mancha apoyen la PNL presentada en la Cámara Alta para que esas ayudas del gobierno central lleguen a otros autónomos que no están en el primer borrador del CNAE, Esteban ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no va a tener ninguna dificultad en ayudar a todos los que necesiten, estén o no en el primer borrador del decreto de ayudas".

En esta línea, ha asegurado que el PSOE "nunca se ha negado a apoyar cuestiones justas, vengan del PP o de cualquier otro partido", y que lo que no quiere "es que la demagogia encumbre ahora la causa".

"El PP de Casado negó 3 veces el dinero que podría venir de Europa para las ayudas, e incluso intentaron que no llegara, así que ahora lecciones de trato exquisito con los valores y las necesidades no necesitamos por parte del PP", ha concluido.