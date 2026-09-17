El PSOE saca adelante en solitario el techo de gasto de 10.019 millones para los Presupuestos C-LM en 2027

La diputada socialista Silvia Fernández. - CARMEN TOL2

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado este jueves luz verde al techo de gasto para 2027, fijado en 10.019 millones de euros, con los votos favorables únicamente del PSOE, que se ha valido de su mayoría absoluta para la aprobación, y el rechazo de PP y Vox, en un debate que ha servido para anticipar buena parte de la batalla política que acompañará a la elaboración de los próximos Presupuestos regionales de cara al próximo año.

El Gobierno autonómico ya había aprobado este techo de gasto el pasado 1 de septiembre en Consejo de Gobierno, con un crecimiento del 11,3% con respecto al anterior año, antes de remitirlo a las Cortes como paso previo a la elaboración de las cuentas regionales.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha defendido que el techo de gasto se ha elaborado en un "escenario económico positivo" y con una previsión de crecimiento del PIB regional del 2,4% en 2026 y del 2% en 2027.

Ruiz Molina ha destacado que las cuentas se plantearán con "déficit cero y sin recurrir a nuevo endeudamiento", y ha situado entre sus prioridades el fortalecimiento del Estado del bienestar, el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, y el impulso de la actividad empresarial y el empleo.

No obstante, el consejero ha arremetido contra PP y Vox por haber rechazado en el Congreso, junto a Junts, la senda de estabilidad presupuestaria del Gobierno central, que fue tumbada en dos ocasiones el pasado mes de julio.

Aquella propuesta permitía a las comunidades autónomas contar con un mayor margen de déficit y, por tanto, recurrir a más endeudamiento.

Según los cálculos expuestos por Ruiz Molina, para Castilla-La Mancha ese margen habría supuesto 65 millones de euros adicionales de capacidad de gasto.

"Con sus votos en contra, me refiero al PP y a Vox, han reducido la capacidad de gasto en 65 millones de euros", ha reprochado, acusándoles de haber impedido que la región dispusiera de más recursos para atender las necesidades de los ciudadanos.

El consejero también ha aprovechado el debate para cargar contra el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno central, al considerar que no garantiza suficientemente el principio de igualdad.

Ha recordado que Castilla-La Mancha votó en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha defendido que la Junta mantiene la misma posición reivindicativa independientemente de quién gobierne en España.

EL PP RECHAZA EL AUMENTO DEL GASTO

El portavoz adjunto del PP en las Cortes, Santiago Serrano, ha confirmado el voto en contra de su grupo y ha situado el debate presupuestario en el contexto de la situación política nacional, reprochando al Gobierno de Pedro Sánchez que no haya conseguido aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Serrano ha criticado especialmente el efecto de la inflación sobre los ingresos públicos y ha vuelto a reclamar al Gobierno de Page que "deflacte el tramo autonómico del IRPF" para compensar la pérdida de poder adquisitivo de familias y empresas.

El diputado 'popular' se ha preguntado de dónde procederán los más de 1.000 millones adicionales de capacidad de gasto y ha sostenido que una parte de ese incremento saldrá "del bolsillo de los ciudadanos".

El PP ha presentado además las cuentas de 2027 como las últimas de Emiliano García-Page, dando por hecho un cambio de Gobierno tras las próximas elecciones autonómicas.

VOX: "¿DE DÓNDE SALE TODO ESE DINERO?"

Igualmente, desde Vox, Francisco José Cobo ha centrado su rechazo en el origen de los recursos que permitirán elevar en más de 1.000 millones el límite de gasto.

El parlamentario también ha insistido en que detrás de la capacidad financiera de la Junta están los impuestos que pagan familias, autónomos y empresas.

También ha puesto el foco en la deuda acumulada durante los gobiernos de Emiliano García-Page y ha advertido de que será necesario comprobar qué consecuencias dejan las próximas cuentas públicas para los siguientes ejercicios.

El diputado de Vox ha adelantado así el voto contrario de su formación y ha acusado al Ejecutivo de presentar las cifras de una manera favorable sin abordar, a su juicio, suficientemente cuánto debe la Comunidad Autónoma y cuánto recauda de los ciudadanos.

PSOE: MÁS GASTO SOCIAL "SIN AUMENTAR LA PRESIÓN FISCAL"

Finalmente, la diputada socialista Silvia Fernández ha asegurado que el aumento de la capacidad presupuestaria permitirá incrementar la inversión pública "sin aumentar el endeudamiento ni la presión fiscal".

Fernández ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta únicamente con tres impuestos propios y ha puesto en valor las bonificaciones y deducciones fiscales existentes y las nuevas medidas anunciadas para familias y empresas.

Según ha resumido, el planteamiento del Ejecutivo combina "más capacidad de gasto, menos presión fiscal y cero incremento del endeudamiento".

La socialista ha cargado también contra las recetas económicas de PP y Vox, vinculándolas a políticas de austeridad y a los recortes aplicados durante la etapa de María Dolores de Cospedal.