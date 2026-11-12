PSOE Toledo critica que el Gobierno municipal no convoque el Consejo de Medio Ambiente desde hace un año

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz. - PSOE TOLEDO

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, ha criticado este jueves que el Ejecutivo municipal, encabezado por el alcalde Carlos Velázquez, no ha convocado el Consejo Municipal de Medio Ambiente desde hace 365 días.

Un años de "silencio de Carlos Velázquez al frente del Consejo Municipal de Medio Ambiente, durante los que ha gobernado de espaldas a la ciudadanía mientras se agravan los problemas ambientales de Toledo", ha afirmado De la Cruz, según ha trasladado el PSOE por nota de prensa. La portavoz del Grupo Municipal Socialista ha criticado que el alcalde esté "más preocupado por su carrera personal y su escaño en Madrid que por cuidar los árboles, atender a los barrios y proteger el río Tajo".

Además, ha anunciado que este viernes su formación dará inicio a una campaña de recogida de firmas online para exigir la convocatoria del Consejo. Y ha advertido que "si el alcalde continúa sin dar explicaciones, trasladarán esta situación al Defensor del Pueblo para que examine la falta de funcionamiento de un órgano municipal de participación y transparencia".

"365 días de silencio son demasiados y Toledo no puede normalizar esto", ha afirmado De la Cruz, quien ha recordado que el Consejo es el espacio en el que vecinos, asociaciones, colectivos medioambientales y grupos políticos deben conocer los informes técnicos, pedir explicaciones y aportar propuestas sobre cuestiones esenciales para la ciudad, como el arbolado, las plagas, los vertidos, los residuos de amianto, la calidad del aire o los espacios verdes.

La portavoz socialista ha calificado de "opacidad institucional" y "abandono" la ausencia de convocatorias y ha reprochado a Velázquez que su anunciado "cambio de fondo y de formas" se traduzca, en la práctica, en "silencio, improvisación y decisiones tomadas de espaldas a los vecinos y vecinas".

De la Cruz ha repasado los problemas medioambientales que se han ido acumulando durante la legislatura, comenzando por las talas reiteradas de árboles en diferentes puntos de la ciudad, como el Polígono, Santa Bárbara, Azucaica, la Escuela de Gimnasia, el Casco Histórico, el entorno del Puente de la Cava, el Parque de Polvorines y el Valle.

La portavoz ha destacado especialmente el último episodio ocurrido en la plaza de Barrio Nuevo, donde los vecinos han denunciado la desaparición de decenas de árboles solo en Casco Histórico, una situación que se suma a las quejas que se vienen produciendo desde el inicio de la legislatura. "Los vecinos se encuentran con árboles de gran porte talados de un día para otro, cuando los avisos hablaban únicamente de poda, sin información ni explicaciones previas", ha lamentado.

Además, De la Cruz ha preguntado al alcalde por las revisiones del arbolado que anunció, tras darse casos de caída de arbolado. "¿Se han realizado? ¿Cuántos ejemplares presentan riesgo? ¿Qué medidas se están adoptando? No lo sabemos porque no hay informes públicos ni un Consejo donde se pueda exigir esta información", ha cuestionado la edil.

De la misma forma, ha cuestionado los anuncios reiterados de plantaciones que no se materializan y ha señalado que las asociaciones vecinales siguen preguntando dónde están los árboles que el alcalde promete una y otra vez.

PLAGAS EN LOS BARRIOS

La portavoz socialista ha denunciado la presencia de ratas en barrios como Valparaíso, La Legua, Azucaica, Vía Tarpeya y el Casco Histórico; cucarachas en negocios y locales de Santa Bárbara y la calle Cristo de la Luz; y palomas y excrementos en espacios públicos, comunidades de vecinos e incluso entornos de escuelas infantiles.

De la Cruz ha criticado que, pese a las reiteradas denuncias vecinales y a las propuestas planteadas por el Grupo Municipal Socialista en el Pleno para reforzar el contrato de desratización y desinfección, el Gobierno municipal haya decidido prorrogarlo.

"Estamos ante un contrato que evidentemente no está funcionando y no está solucionando los problemas de plagas en los diferentes barrios de la ciudad. ¿Acaso les supone mucho esfuerzo trabajar para modificar este contrato, y dar solución a estas situaciones que se vienen repitiendo temporada tras temporada?", ha declarado De la Cruz.

Asimismo, ha preguntado por el anuncio del concejal de Deportes, Rubén Lozano, de estudiar el uso de drones para espantar palomas: "¿En qué ha quedado ese estudio? ¿Cuánto cuesta? ¿Se va a poner en marcha o solo ha servido para conseguir otro titular como siempre?", ha preguntado al respecto.

PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Noelia de la Cruz también ha criticado la posición del alcalde Carlos Velázquez respecto al trasvase Tajo-Segura y sus recientes declaraciones en Madrid sobre la recuperación de planteamientos del Plan Hidrológico de 2001. La portavoz ha advertido de que el PP, cuando habla de un Plan Hidrológico Nacional, "habla de mantener y blindar de manera indefinida el trasvase".

En relación con el denominado Plan de Vertidos Cero, De la Cruz lo ha calificado de "estafa a la ciudad" y ha cuestionado que el alcalde haya pasado de anunciar 14 puntos de vertido cerrados hace un año a hablar de 11 esta misma semana. "Un día limpiar un bombeo es cerrar un punto y otro día lo es recoger un sofá de la ribera del río".

Además, ha recordado que el Ayuntamiento acumula más de 13 sanciones firmes y distintos expedientes abiertos por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo por vertidos y otras infracciones durante la legislatura, por importes que rondan los 50.000 euros.

La portavoz socialista ha señalado igualmente la falta de avances conocidos en materia de amianto. Un año después de la presentación del mapa de amianto en el Consejo de Medio Ambiente de noviembre de 2025, el Grupo Municipal Socialista desconoce qué actuaciones se han realizado, si se han identificado los puntos de mayor riesgo para la ciudadanía y si existe presupuesto para abordar su retirada.

"TOLEDO MERECE UN ALCALDE A TIEMPO COMPLETO"

Para Noelia de la Cruz, la ausencia de convocatoria del Consejo de Medio Ambiente es una muestra más de la forma de gobernar de Carlos Velázquez, que ha extendido el bloqueo a otros órganos de participación municipal.

"El alcalde ha secuestrado el Consejo de Medio Ambiente. Este es su cambio de fondo y de formas: gobernar de espaldas a la ciudadanía, sin rendir cuentas y tratando la participación como un trámite molesto que puede aparcar durante un año entero", ha afirmado.

"Al alcalde le importa más su carrera personal que el medio ambiente de Toledo. Prefiere el Congreso a cuidar los árboles, la salubridad de los barrios y el río de su ciudad. Toledo no puede ser una estación de paso de la que salir huyendo cuando aparece una oportunidad política", ha concluido.

De la Cruz ha exigido a Velázquez que convoque de una vez el Consejo Municipal de Medio Ambiente y ha reivindicado "un alcalde que esté aquí, que escuche y que trabaje por la ciudad. Un alcalde a tiempo completo".