PSOE Toledo hace balance del mandato de Velázquez: "Más atascos, más impuestos y una bandera de España tras 17 meses"

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha hecho balance del mandato del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, tras 17 meses desde que asumió la Alcaldía de la capital regional, para afirmar que "no tiene nada que ofrecer" a la ciudad. "No ha cumplido nada de su programa electoral, la bandera en la rotonda del Hostal del Cardenal pero nada más, porque hay una subida masiva de impuestos y los atascos siguen ahí".

Así se ha pronunciado en una entrevista concedida a Europa Press la portavoz socialista en el Consistorio capitalino, Noelia de la Cruz, quien ha lamentado que Velázquez llegase con propuestas que "ni ha cumplido ni tiene intención de cumplir". "En cuanto a dar respuesta a las necesidades de la ciudad, ni está ni se le espera", ha proseguido.

Lo que ha llevado a De la Cruz a manifestar que Toledo está "paralizado" desde que Velázquez llegó al Gobierno, a lo que la portavoz socialista ha añadido que "no es capaz de salir de improvisaciones, ocurrencias y promesas vacías: Es el alcalde de los mil anuncios".

Para la responsable socialista, la ciudad "no tiene nada nuevo" y Velázquez prosigue con la gestión que se encontró del anterior equipo de Gobierno del PSOE, por lo que ha asegurado que no ha puesto encima de la mesa una solución a los problemas de movilidad que prometió resolver en campaña electoral ni medidas como el carril Bus VAO o autobuses gratis en hora punta.

Se ha referido igualmente a la gestión económica para asegurar que en 17 meses el remanente de tesorería ha pasado de 20 a cuatro millones de euros y el superávit ha bajado "más del 40 por ciento". "Esa es la gestión económica del PP, se gasta el dinero de los toledanos e impone una subida masiva de impuestos en agua, alcantarillado, deportes, IBI, basuras y ORA", ha sostenido.

Ha contrastado esta acción del actual Gobierno municipal con la situación que dejó el PSOE para afirmar que dejaron unas arcas saneadas, un proyecto de ciudad y un modelo, aprovechando la captación de fondos europeos, "que permitían ser más competitivos en movilidad sostenible, agenda urbana o tener un plan para mitigar los efectos del cambio climático".

PROYECTOS CONCRETOS

Preguntada por proyectos concretos como 'Toledo Emerge', la portavoz socialista ha señalado que a su grupo no le "parece mal" que se rehabiliten edificios del Casco para darle un uso aunque se ha preguntado cuánto se pagará por cada uno, esperando que "no sea una bomba de humo más" de Velázquez para "tapar su nefasta gestión y su falta de respuesta".

En este punto, ha aprovechado para criticar la "falta de transparencia" del Gobierno municipal por estar gestionando proyectos como este "de la manera más oculta". "Hay una falta de transparencia total y absoluta con el grupo mayoritario de la ciudad, que tiene una experiencia de Gobierno que deberían aprovechar".

También se ha pronunciado sobre la nueva ordenanza que el equipo de Gobierno quiere poner en marcha para regular el turismo en la ciudad, para afirmar que la desconoce porque al PSOE no se le ha explicado este proyecto y solo se ha enterado del mismo por lo que han contado los medios de comunicación. "Son medidas que a priori pueden ser positivas pero que desconocemos", ha zanjado.

Ha cargado también contra el equipo de Gobierno por no llevar a cabo una bajada de impuestos como prometió en campaña electoral y rechaza que se diga que no se sube el IBI. "¿Qué pasa con los empresarios, no son toledanos?", se ha preguntado, para referirse también al "basurazo" y lamentar que se ponga "el mismo rasero para todos" y se suba este impuesto por número de personas por núcleo familiar cuando la ley dice que se bonifique a quien lo hace bien "para que sea un incentivo y crear un impacto positivo".

Asimismo, se ha referido a la nueva zona ORA color magenta que se implementará en la ciudad en 2025, para preguntarse cómo se va a controlar y quién la va a gestionar. "Es privatizar una parcela propiedad del Ayuntamiento para que sea gestionada por una empresa y recaude a todo el que aparque allí que no sea de Toledo, pero no garantiza el aparcamiento a los toledanos".

Ha aludido también a la implementación de contenedores en el Casco Histórico y la eliminación del bolseo. "Basta darse un paseo por el Casco para ver que por poner unos cuantos contenedores no se ha eliminado el bolseo. No pueden hablar de éxito", ha manifestado.

Así, ha agregado que el PSOE proponía facilitar bolsas de diferentes colores para la separación de residuos y garantizar así el cumplimiento de esa ley de economía circular "que dice que quien más contamina más paga, gravando a quienes peor lo hacen y bonificando a quien lo hace bien".

TOLÓN COMO DELEGADA, "UNA OPORTUNIDAD"

Noelia de la Cruz ha defendido que el papel de la exalcaldesa y actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, puede ser "clave" para acelerar los proyectos que afectan a la ciudad, siempre y cuando Carlos Velázquez "no ponga palos en las ruedas".

En este punto, se ha referido al futuro trazado del AVE, el cual "desconoce" el actual alcalde, ya que "se encontró las alegaciones echas" por parte del anterior equipo de Gobierno. Unas alegaciones que "iban dirigidas a garantizar" el paso del AVE por Toledo de forma que "no partiese la ciudad".

El puente de la autovía A-40 en la ciudad, por ejemplo, es otro de los proyectos de la mano del Gobierno estatal que seguirán cogiendo forma y "pronto entrará en licitación"; igual que el carril bici en el entorno de Santa Bárbara; o el tercer carril hacia el Polígono, "que ya está diseñado y pronto empezará su licitación para ser adjudicado".

Frente al citado puente de la A-40 ha contrapuesto los planes del alcalde de Toledo al respecto del vial que comunique el Polígono y Azucaica. "A día de hoy no sabemos a cuántos propietarios hay que expropiar ni quién va a pagar", afirma.

"Creo que contar con Tolón tiene que ser la oportunidad para que esos proyectos se agilicen. Si no ponemos palos a las ruedas desde el Ayuntamiento, claro", ha alertado.

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

Finalmente, respecto a la reversión de los terrenos para construir el cuartel de la Guardia Civil en La Peraleda, De la Cruz ha indicado que el alcalde "debe dejar de marear" al Instituto Armado y tiene que dar una solución. "Que se reúnan para desbloquear este asunto", ha dicho, para agregar que el PSOE estará por la solución, apoyando a la Guardia Civil y a las familias en la consecución del cuartel "de forma correcta".

Por ello, ha afirmado que si lo idóneo es que el cuartel esté en el Polígono que se pongan a trabajar las administraciones. Eso sí, ha advertido que se trata de un barrio con mucha afluencia de vehículos y con una problema de movilidad al que no se le pone solución.

Pese a ello, ha seguido manteniendo que la ubicación en la Peraleda "no es incorrecta". "Si conseguimos salvar los inconvenientes técnicos se podría subsanar, pero ahora resulta que la Guardia Civil prefiere una ubicación distinta a la que eligió. Que las administraciones se pongan a trabajar", ha insistido.