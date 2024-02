PSOE Toledo pide la dimisión de Juan José Alcalde tras archivarse la querella del PP contra Milagros Tolón

TOLEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Toledo ha pedido la dimisión del portavoz del Gobierno municipal, Juan José Alcalde, o su cese inmediato por parte del alcalde, Carlos Velázquez, tras archivarse, "por carecer de sentido", la querella del PP contra la que fuera alcaldesa de Toledo Milagros Tolón.

"Hay que recordar que la querella, en principio, fue puesta por seis concejales del PP. De estos, cinco desistieron el propio viernes de seguir con ella y sólo uno, Juan José Alcalde, siguió adelante con la querella", ha explicado el viceportavoz socialista, Pablo García, quien ha pedido por ello la dimisión del portavoz del equipo de Gobierno o el cese del mismo por parte del alcalde.

El concejal socialista ha dicho en nota de prensa que no sabe a qué espera el alcalde y presidente del PP en Toledo, Carlos Velázquez, para cesar a su actual portavoz del Gobierno, "por omitir información a la justicia y faltar el respeto a los tribunales".

"Está claro que el alcalde es cómplice de la mentira de su amigo y compañero, el señor Alcalde. El alcalde conocía perfectamente que los demás concejales desistían de la querella y permitió a su actual portavoz del Gobierno continuar con la misma. ¿Qué quería conseguir el alcalde con todo esto? ¿Cuántas mentiras más y manipulaciones nos esperan del alcalde a todos los toledanos y las toledanas?".

El viceportavoz socialista ha querido dejar claro con estas preguntas que al alcalde le importa "poco" la ciudad de Toledo y que "es capaz de todo", hasta de "poner palos en la rueda" del Juzgado de Instrucción número 1 de Toledo, "para alcanzar su objetivo final, que no es Toledo, sino llegar a ser el presidente de su partido en Castilla-La Mancha".

"Para el alcalde, Toledo es un trampolín, no le importan los problemas de las vecinas y vecinos de Toledo. Cada día le escuchamos decir una promesa detrás de otra, es decir, una mentira detrás de otra, y no da una respuesta real a las necesidades de Toledo", ha destacado Pablo García, quien también le ha recordado que "en ocho meses de gobierno no ha hecho otra cosa que colocar una bandera en la rotonda de la Reconquista y vivir de todas las obras que le ha dejado el gobierno anterior".

El viceportavoz socialista ha insistido al alcalde en la dimisión del portavoz del Gobierno o en su cese inmediato, al entender que "no puede representar a la ciudad de Toledo una persona que ya no tiene credibilidad y que falta el respeto a la justicia de España", de lo contrario el alcalde, Carlos Velázquez, "habrá perdido la poca credibilidad que le queda y tendrá que ser él quien deje su cargo por cómplice".