PSOE Toledo reprocha a Velázquez la colocación del lazo por el 25N "sin avisar al Consejo Local de la Mujer"

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este lunes que el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, "haya vuelto a quebrar la unidad institucional frente a la violencia machista", con motivo de la colocación del lazo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en la fachada del Ayuntamiento "sin informar ni convocar al Consejo Local de la Mujer, tal y como venía siendo habitual en años anteriores dentro del programa oficial de actividades".

La concejala socialista toledana, Laura Villacañas, y miembro del Consejo Local de la Mujer, ha calificado la colocación del lazo en la balconada del Ayuntamiento como "una falta de respeto hacia el órgano que representa a las mujeres de Toledo y que trabaja día a día por la igualdad".

"Visibilizar y sensibilizar en torno a la eliminación de la violencia contra las mujeres es tarea de todos y todas", ha señalado Villacañas. Este tipo de actos simbólicos solo tienen sentido cuando se realizan de manera conjunta, unánime y firme. Lo ocurrido hoy es exactamente lo contrario", ha informado el PSOE en nota de prensa.

"¿Dónde está esa unidad que reclamaban?", se ha preguntado la edil socialista, que ha recordado que tanto el alcalde como la concejala de Asuntos Sociales apelaron a la unidad en el pasado pleno y en diferentes actos, pero realmente es una petición falsa y de postureo porque "esa unidad no puede existir cuando se actúa a espaldas del Consejo Local de la Mujer".

Villacañas ha acusado a la responsable municipal de Asuntos Sociales de practicar "un feminismo de chaqueta" y de "escenificar un teatro todos los primeros martes de mes en la Vega", con el único objetivo de "dilapidar desde dentro el Consejo Local de la Mujer". "Lo de hoy es otra muestra más", ha añadido.

La edil socialista ha lamentado que, desde la entrada de Vox en el Ayuntamiento, Toledo no pueda aprobar una declaración institucional contra la violencia machista, una situación que, según ha denunciado, se repitió en el último Pleno "con la complicidad del Partido Popular".

"Ojalá el próximo noviembre podamos traer una declaración conjunta y que el Partido Popular se sume, dejando aislados a quienes niegan la violencia contra las mujeres. Basta ya de blanquearles", ha reclamado.

Laura Villacañas ha advertido además de que la decisión del alcalde de eliminar por segundo año consecutivo la marcha institucional del 25N envía "un mensaje de negacionismo" y "da la espalda a las víctimas y a las mujeres de Toledo".

"Defender a las mujeres no debe ser una moda ni una bandera partidista: es una obligación democrática. El PSOE siempre estará del lado correcto de la historia: del lado de las víctimas, de la igualdad y de la justicia social", ha subrayado.