PSOE traslada a la Comisión Europea la situación del Tajo por Talavera: "Europa debe conocer lo que está ocurriendo"

Archivo - Río Tajo a su paso por Talavera de la Reina - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA - Archivo

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Tita García, ha trasladado a la Comisión Europea la situación del Tajo medio, con especial atención a Talavera, y ha reclamado que se garantice el cumplimiento efectivo de los caudales ecológicos como rige en la normativa europea y en las sentencias al respecto: "Europa debe conocer lo que está ocurriendo con el río Tajo a su paso por Talavera".

Así lo ha asegurado tras la reunión que ha mantenido este viernes en Bruselas junto a la concejala del Grupo Socialista Montserrat Muro. De este modo Tita García ha puesto en conocimiento de las instituciones europeas la situación de un río que, a su paso por Talavera, forma parte de un territorio con importantes valores ambientales y que necesita disponer de unos caudales para garantizar su buen estado ecológico. "No podemos normalizar que el Tajo no tenga los caudales ecológicos que necesita", ha afirmado.

Igualmente, ha defendido que "el Tajo no puede ser considerado únicamente como un recurso para otros territorios, sino como un río que debe mantener unas condiciones adecuadas tanto en la propia cuenca como en su tramo medio".

En este sentido, Tita García ha señalado que el debate sobre el Tajo medio "debe abordarse desde el cumplimiento de la legislación, la protección de los ecosistemas y la aplicación efectiva de los caudales ecológicos", a lo que ha añadido que "no únicamente desde la perspectiva de los usos y demandas de agua para otros territorios".

A este respecto, ha lamentado el silencio del PP y del propio alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, quien "ha dejado de defender el agua en sus discursos e iniciativas políticas". García ha cuestionado que "sus dirigentes nacionales vengan a Talavera a defender los intereses de los regantes de Levante mientras dan la espalda a los agricultores y regantes del Canal Bajo del Alberche". De igual modo, ha recordado que quien debería estar defendiendo y mostrando la situación del Tajo debería ser el alcalde, "pero no es así". Por ello, "el Grupo Socialista no va a dejar pasar ni una sola oportunidad para defender el río Tajo y a Talavera donde haga falta, incluido el Parlamento Europeo".

"Talavera necesita un Tajo vivo, con agua suficiente y con unos caudales ecológicos que se cumplan de manera efectiva" ha afirmado. "No estamos hablando de una reivindicación partidista", ha continuado, "sino de cumplir la normativa y de proteger un río que forma parte de nuestro patrimonio ambiental".

En la misma línea, ha recordado que el propio Plan Hidrológico del Tajo establece un régimen de caudales ecológicos para el río y que, en el caso de Talavera, el caudal debería estar fijado en 18 metros cúbicos por segundo, incrementándose un 80%, tal y como refleja la última sentencia que dice que deben aplicarse ya los caudales previstos para 2027.

Tita García ha subrayado además que la protección del Tajo medio tiene una dimensión europea, tanto por la aplicación de la Directiva Marco del Agua como por la presencia de espacios protegidos y valores ambientales vinculados al río, al afectar a zonas de la Red Natura 2000. "Queremos que Europa conozca qué está ocurriendo en el Tajo medio y que se garantice que los objetivos ambientales que marca la normativa europea se cumplen también en Talavera. El río tiene derechos ambientales que deben ser respetados", ha subrayado.

Además, ha defendido que "Talavera debe tener voz propia en el debate sobre el futuro del Tajo" y ha considerado necesario que las instituciones europeas conozcan directamente la realidad del río y las consecuencias que tiene para el territorio el mantenimiento de unos caudales insuficientes.

Por último, ha señalado que el PSOE de Talavera continuará trasladando las reivindicaciones de la ciudad ante todas las instituciones competentes y ha reiterado que la defensa del Tajo debe situarse por encima de todo. "Defender el Tajo es defender Talavera, su medio ambiente y también las oportunidades de futuro de nuestra ciudad. Queremos que las decisiones sobre el río tengan en cuenta a quienes vivimos junto a él", ha concluido.