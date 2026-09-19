PSOE: "La única política de agua de PP es pacto oculto con Levante y Génova para que Núñez siga siendo candidato"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez. - PSOE

TOLEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha asegurado este sábado que la única política de agua del PP regional es un "pacto oculto" con el Levante y con Génova para que Paco Núñez, "siga siendo candidato del PP de Castilla-La Mancha".

Gutiérrez ha recordado las palabras del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, acerca de que toda el agua de Castilla-La Mancha tiene que ser para su región, pero también el respaldo de Feijóo y el silencio de Tellado, y todo porque, como ha insistido, "una vez más han ocultado el pacto que tienen".

"Da igual que sea el Sorbe, que sea el Guadiana, el Segura, el Júcar o que sea el Tajo, la única política de agua del PP es un pacto oculto con el Levante y con Génova que permita ser candidato a Núñez en Castilla-La Mancha, con tal de que guarde silencio contra las traiciones que hacen en materia de agua en nuestra tierra", ha criticado, al tiempo que ha trasladado que ello "no lo podemos permitir".

Gutiérrez, según ha informado el PSOE en nota de prensa, también ha calificado de "tristísimo y muy grave" que tanto el PP como Vox "guarden silencio" ante los graves insultos del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "por defender el agua que es de todos", ha apuntado.

"La unidad hacia el agua se demuestra levantando la voz y poniendo pie en pared contra aquellos que nos insultan a los socialistas y al Gobierno de Castilla-La Mancha por defender los intereses de todos. Hoy exijo que PP y Vox condenen los insultos, condenen las políticas trasvasistas, condenen la cesión del Sorbe, del Júcar, del Guadiana, del Segura, de Castilla-La Mancha favoreciendo el agua para otras comunidades autónomas del PP", ha manifestado.

Así, les ha pedido desde Talavera de la Reina (Toledo), donde ha acompañado al presidente regional, Emiliano García-Page, en su visita a la caseta del PSOE local en las Ferias de San Mateo, "que se pongan al lado del Gobierno de Page para defender los intereses de Castilla-La Mancha".

Por otro lado, en materia de vivienda, ha subrayado que Castilla-La Mancha es hoy un modelo en toda España de políticas para atraer población y ha lamentado que, sin embargo, el modelo que el PP siempre pone sobre la mesa es el de la Comunidad de Madrid. Un modelo de recortes en los servicios públicos y de aumento de la vivienda sin ningún tipo de ayudas, "que está provocando que decenas de miles de familias modestas, de familias trabajadoras y de jóvenes tengan que irse de la Comunidad de Madrid y recibirlos en Castilla-La Mancha".

Por su parte, la presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo y secretaria general del PSOE de Talavera de la Reina, Tita García Élez, ha agradecido que el presidente Page acompañe, un año más, a los militantes del partido para mostrar "el compromiso" que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene con Talavera y su comarca.

Y no son palabras, "son hechos", ha remarcado, porque los únicos proyectos que hoy en Talavera siguen funcionando, "vienen de la mano del gobierno regional y vienen con presupuesto regional para mejorar la sanidad, la educación, pero también para mejorar el turismo, la cultura, las infraestructuras para Talavera de la Reina", ha concluido.

TRANSPARENCIA Y EXPLICACIONES

De otro lado, García Élez, como integrante del Grupo Municipal Socialista, ha reclamado al Gobierno de PP y Vox transparencia y explicaciones sobre la gestión de los recursos públicos que se destinan a las ferias de Talavera, según ha destacado durante la celebración del Día del Militante del PSOE de Talavera, en el que ha estado presente el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page.

En este sentido, ha respondido también a las críticas realizadas por el alcalde, José Julián Gregorio, hacia la oposición, puesto que pedir información y explicaciones sobre dónde va cada euro de los talaveranos "no es poner zancadillas". "El alcalde confunde poner zancadillas con exigir que los talaveranos y las talaveranas tenemos derecho a conocer dónde se invierte el dinero público", ha recordado.

Por lo tanto, "cero zancadillas y sí transparencia y sí pedir explicaciones y lo vamos a seguir haciendo porque así la ciudadanía nos lo está demandando" ya que "la única zancadilla que se está poniendo a Talavera la está poniendo él". Además, los socialistas también han lamentado que el alcalde centre buena parte de sus declaraciones en cuestionar a la oposición o en responsabilizar a otras administraciones de los problemas de la ciudad cuando la prioridad del alcalde y de su equipo de Gobierno "debería ser Talavera y sus ciudadanos".