Puertollano tendrá que devolver seis meses de sueldo a una funcionaria suspendida con un expediente disciplinario

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CIUDAD REAL 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Puertollano, Inés Llerena Gil, recuperará el salario que no percibido tras permanecer suspendida de empleo y sueldo durante seis meses a causa de un expediente disciplinario.

Según ha trasladado la funcionaria a través de un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, Llerena, que fue suspendida de empleo y sueldo el 11 de marzo de 2025 tras abrirle la Junta de Gobierno Local un expediente disciplinario en su contra por "hechos muy graves" en relación con sus actuaciones como funcionaria de carrera del Ayuntamiento, recuperará su sueldo tras la resolución de su expediente.

Según asegura la funcionaria, el expediente fue "consecuencia directa de una denuncia" realizada por ella el 7 de marzo de 2025 por acoso laboral contra el "alcalde y los concejales de Urbanismo y de Obras".

El pasado 11 de marzo, transcurrido un año, una nueva Junta de Gobierno Local Extraordinaria resolvió el expediente discuiplinario con un apercibimiento, devolviendo el salario no percibido durante los seis meses de suspensión.

La funcionaria ha señalado que durante el tiempo transcurrido, ha emprendido diversas acciones legales contra el Ayuntamiento. Concretamente, una denuncia en el contencioso administrativo, así como una denuncia por acoso laboral.

La jefa del Servicio de Urbanismo ha lamentado haber permanecida "totalmente desprotegida" tras su denuncia de acoso laboral por parte de Recursos Humanos y de las organizaciones sindicales.

Asimismo, ha señalado que recurrirá ante la vía judicial el expediente disciplinario, y ha asegurado que su denuncia penal por acoso laboral ha sido admitida a trámite.