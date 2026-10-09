Rafael Cebrián, alfarero de 92 años, recoge su Medalla al Mérito Artesano deseando que este oficio perdure en el tiempo

Rafael Cebrián Molina, alfarero y ceramista de La Roda (Albacete) ha recogido este viernes la Medalla al Mérito Artesano de Castilla-La Mancha en Farcama. - JCCM

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rafael Cebrián Molina, alfarero y ceramista de La Roda (Albacete), que da continuidad al legado de cinco generaciones, ha recogido este viernes la Medalla al Mérito Artesano de Castilla-La Mancha, deseando que este oficio perdure en el tiempo y que "tire" para adelante.

Durante el acto de entrega de estos reconocimientos en la Feria Regional de Artesanía (Farcama) en Toledo, ha rememorado, que aunque él nació en Chinchilla de Montearagón, su padre decidió instalar el horno en La Roda.

Con ocho años comenzó el oficio, contribuyendo a hacer pucheros y cazuelas, "lo que se gastaba en la cocina", y así siguió esta labor hasta los 75 años.

"Ahora mismo", con 92 años, recuerda que volvió a encontrarse con el barro con motivo de este reconocimiento, para hacer unas piezas, comprobando que no se le había olvidado y bromeando con que lo que sí le fallaban eran las fuerzas para sostenerlas.

RECONOCIMIENTOS A TÍTULO PÓSTUMO

Junto a este, se han entregado los reconocimientos a título póstumo, para Eustaquio Rosa, artesano textil de Casas Lázaro (Albacete) fallecido en mayo y que ha tejido muchos de los refajos que se ven en citas como la Feria de Albacete; y Juan Antonio Escobar, ceramista de El Puente del Arzobispo (Toledo) fallecido en junio y cuyo relevo en el oficio están cogiendo su mujer e hijas.

La familia de Juan Antonio Escobar, su esposa Isabel y sus hijas Laura y Estela, han recogido este reconocimiento, alabando la dedicación de su padre al oficio, porque "siempre había algo que hacer, y si no lo había, él lo buscaba", y encumbrando "su legado" en cada una de sus piezas. "Tus piezas seguirán hablando de ti, suerte de seguir encontrándote en ellas", ha señalado una de sus hijas.

Eustaquio y Sergio Rosa, hijos del ceramista fallecido, también han recogido el reconocimiento, y han calificado a su padre como "un figura" que tenía "una chispa especial", y que transformó un taller de 40 metros cuadrados llevándolo "a la excelencia dentro de la artesanía". "Siempre --a sus tres hijos-- nos inculcó ser buenas personas", ha señalado uno de ellos.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha puesto en valor que estos reconocimientos son "el ejemplo más notorio" de que "la tradición y la vanguardia" pueden ir de la mano. "La artesanía de Castilla-La Mancha esta traspasando este mundo contemporáneo, anticipándose al futuro que nos viene. Necesitamos espejos donde mirarnos", ha destacado.

Franco ha precisado que en la Feria hay 56 oficios representados, son 209 maestros artesanos, 647 artesanos y 95 empresas artesanas en la Comunidad Autónoma.

De su lado, el presidente de la Federación de Gremios de Artesanos de Castilla-La Mancha (Fracaman), Roberto Perea, ha mostrado su especial ilusión por la entrega de estos reconocimientos, y concretamente a Cebrián, "una persona con tanta veteranía y experiencia". "Es un honor", ha afirmado.

Además, ha intervenido el edil de Hacienda, Participación Ciudadana y Fondos Europeos, Juan José Alcalde, que ha indicado que es un "error mirar la artesanía con los ojos de la nostalgia", ya que representa "el presente y el futuro, y un motor económico para Toledo y Castilla-La Mancha".

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha significado que la artesanía es una "actividad económica que genera empleo". "Cada artesano que continúa trabajando, cada joven que decide emprender un oficio y cada negocio están contribuyendo a mantener vivos nuestros pueblos".

PREMIOS AL MÉRITO ARTESANO

Además, se han entregado los Premios Regionales de Artesanía, que en la categoría de Diseño Aplicado a la Artesanía ha recaído en 'La Familia Bot', de Gustavo del Pino y Arturo del Saz; siendo finalistas 'Menina', de Juan Manuel Marcilla y Candelas y Felipa; 'In my dreams', de Jesús Zasza y Ana María Moya; 'Tilsim', de Alfarería Peño y Natalia Ortega; y 'Lum'4', de Raquel Berea y Mónica González.

En la categoría de Emprendimiento, el primer premio es para 'Yakisugi', de Maarten Van Ham; siendo finalisetas 'Alaría Cerámica', de Alba María Gómez, Andrea Tenorio y Kevin Recuero; y 'Doña Inés', de Antonio Benito. Y en la categoría de Producto, el premio es para 'Joy', de Virginia Alonso; siendo finalistas 'Babel', de Marian Delgado; y 'Noor', de Hamid Mihanyar.

También se han entregado 15 nuevos títulos de Maestro y Maestra Artesana en la región, que elevan a 209 las maestrías en este sector: Antonio Molina, Dolores Rodríguez, Luis Gil, Antonio Oliva, Juan Carlos Martínez y Pedro Marín, en la provincia de Albacete; Juan Martínez y Miguel Ángel Sánchez-Crespo, en la de Ciudad Real; Tomás Leal en la provincia de Cuenca; Adolfo Pérez, María Esther Ródenas y Jesús González, en la de Guadalajara; y Julio César Ramírez, Alberto Costa y Antonio Arellano, en la provincia de Toledo.

Igualmente se han entregado seis Placas al Mérito Artesano. En Albacete, para el vidriero Luis Machi; en Ciudad Real, al forjador de Villanueva de los Infantes, Javier Pacheco; en Cuenca, a la cantarera de Mota del Cuervo, Claudia Moreno; en Guadalajara, al artesano de fibras naturales Antonio Martínez; y en Toledo al damasquinador Óscar Martín; junto con otra placa para el Departamento de Arte de Paradores de España, por la incorporación de la artesanía a la red.