Real Academia de Toledo y la Diputación firman un nuevo convenio de colaboración para estuiar y proteger el patrimonio

Concepción Cedillo y Eduardo Sánchez Butragueño. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo ha aprobado un convenio de cooperación económica con la Real Academia para apoyar el estudio y defensa del patrimonio de la provincia de Toledo.

La Institución provincial ha declarado, además, de interés provincial esta iniciativa cultural por la relevancia y alcance de sus actividades, que superan el ámbito estrictamente local, consecuencia directa del compromiso de la Diputación por las actividades culturales institucionales, propuestas por la nueva directiva de la Real Academia.

El acuerdo establece una aportación de 15.000 euros destinada a financiar las actividades vinculadas a la investigación, documentación y difusión del patrimonio cultural provincial, reforzando así una colaboración institucional que ambas entidades mantienen desde hace años con el objetivo común de proteger y poner en valor los bienes culturales de Toledo y sus municipios, según ha informado la Diputación por nota de prensa.

La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, fundada en 1916, tiene entre sus fines el estudio, la divulgación y la defensa del patrimonio histórico y artístico de la ciudad y de toda la provincia, desarrollando trabajos de investigación, informes y publicaciones especializadas sobre estos ámbitos.

Gracias a este convenio, la Academia continuará realizando informes y labores de asesoramiento para la Diputación en cuestiones relacionadas con la conservación y protección del patrimonio cultural, además de proponer actuaciones y proyectos que contribuyan a su documentación, investigación y difusión entre la sociedad.

La colaboración también facilitará el intercambio de información sobre bienes culturales, bibliográficos y documentales, así como la realización de actividades culturales y científicas que ayuden a mejorar el conocimiento del patrimonio toledano y su importancia para el desarrollo cultural, social y económico de los municipios.